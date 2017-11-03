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Новости

После принятия бюджета Пентагона могут начаться поставки оружия в Украину

ТАСС 
03 ноября 2017

После окончательного принятия Конгрессом США оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год смогут расширить оказание военной помощи Украине, включая поставки вооружений.

Об этом сообщили в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил США.

“Хотя сейчас Соединенные Штаты предоставляют Украине крайне важную помощь, но доступны и другие варианты по улучшению подготовки и оснащения украинских военных. В ранее принятом нижней палатой проекте оборонного бюджета предусмотрен расширенный перечень техники и средств, в нем также зафиксировано “как финансирование, так и право для президента предоставить летальную помощь Украине”, – говорится в сообщении. 

Но отмечается, что это невозможно сделать на основании временных резолюций, за счет которых на данный момент работают американские госучреждения в условиях непринятого полноценного федерального бюджета.

ТАСС 

 

Tags: оружие, Пентагон, США

© Гуляй Поле

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