ФСБ проводит в “ЛНР” “кадровые чистки”, – “ИС”

На подконтрольную самопровозглашенной “Луганской Народной Республике” территорию прибыли до 20 представителей российских спецслужб для проведения так называемых “кадровых чисток”

Об этом в Facebook сообщил координатор группы “Информационный сопротивление” Дмитрий Тимчук.

“С территории РФ в “ЛНР” прибыла группа (до 20 чел.) представителей спецслужб России, в основном – кадровые офицеры ФСБ. Согласно информации, которая распространяется среди сотрудников” силовых органов ЛНР “среднего звена, задачей группы является проведение” кадровых чисток “в административных структурах “ЛНР “, – сообщил Тымчук.

“Фокус”