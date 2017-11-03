АП Украины Фейсбуку: Не надо было нас игнорировать!

Последние дни в США проходят слушания в Конгрессе США по Facebook и Twitter. Все же не надо игнорировать замечания и рекомендации, о которых говорила Украина два года назад.

Случилось так, что Украина предупреждала Facebook о проблеме фейковых новостей еще в 2015 году, о ботфермах и троллях, о блокировании украинских постов и комментариев и тому подобное.

Моя встреча с представителями Facebook состоялась вечером 16 июня 2015, после обращения президента Украины 12 мая 2015 в Facebook к Марку Цукербергу о возможности открытия офиса Facebook в Украине (это был вопрос для Facebook Townhall Meeting). На этой встрече были подняты три вопроса:

1) Блокировка украинских пользователей за посты и комментарии, где мы говорим правду о России, ее агрессии и лжи: мы считаем, что процедура проверки жалоб на посты и комментарии в Facebook была некачественная, потому что среди вендоров или работников Facebook-посты украинских граждан проверяли наиболее вероятно русские или некачественные переводчики. Представители Facebook заверили, что наши «гипотезы» беспочвенны, но обещали проверить – со временем ситуация улучшилась.

2) Быстрое распространение фейковых новостей и сообщений – в то время только ленивый не знал об Ольгино под Санкт-Петербургом с фабрикой троллей, комментаторов и ботов. Мы считали, что фейковые новости распространяются через создание фейковых записей в ФБ и раскрутку денежную или социальную. Напомню, что “sponsored” значок появился лишь недавно, и проверки пользователей при регистрации значительно усилились опять таки в течение всего последнего года. Представители Facebook ответили мне, что они – «открытая платформа» и в ФБ каждый может постить, что угодно и как угодно. И что Facebook цензурой не занимается, кроме собственной политики. Коротко – проигнорировал.

3) Открытие украинского офиса Facebook. Ответ компании: Украина – слишком маленький рекламный рынок. На аргументы, что здесь происходят социальные трансформации, где социальные сети играют значительную роль и именно здесь можно увидеть как будут разворачиваться события с привлечением современных технологий, может хотя бы центр исследований – ответ: для открытия офиса главное бизнес и доход (где-то я такую аргументацию уже слышал в своей карьере). Теперь Facebook и Twitter отвечают в Конгрессе. И исходя из материалов слушаний, жарят их конгрессмены серьезно. Не надо игнорировать замечания и рекомендации, о которых говорила Украины два года назад.