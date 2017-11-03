Зачем “ожил” Ленин

Сперва Ксения Собчак, в рамках предвыборной программы. Вслед за ней Валентина Матвиенко, в интервью, хотя и с осторожностью: дескать, это случится рано или поздно, когда общество придет к консенсусу. А там уж хлынуло как из бочки.

Екатерина Гордон, тоже выдвинувшаяся в президенты. Жириновский, конечно. Рамзан Ахматович Кадыров, который, чтоб два раза не вставать, предложил захоронить также и голову Хаджи-Мурата. Наталья Поклонская, верная фанатка главы чеченской администрации, с тех пор как он поддержал ее в борьбе с “Матильдой”. Ульяновский губернатор Морозов. И снова Ксения Собчак, влепившая вербального строгача национальному чеченскому лидеру – за то, что он предложил решить назревший вопрос Путину. Тогда как решать его должен российский народ.

Все они выступают за то, чтобы вынести Ленина из Мавзолея. Практически единодушно и одновременно. Такие разные.

О чем свидетельствует происходящее? Происходящее свидетельствует о том, что скоро выборы первого лица в государстве и это для политиков и для граждан, играющих в политику, хороший повод напомнить о себе. Однако набор слоганов в темнике, в том его разделе, который посвящен смелым высказываниям, весьма ограничен, что создает определенные сложности ораторам. Ибо по главным вопросам все друг с другом согласны, за редким исключением, а имитировать скандальные дискуссии необходимо. Начальство взыскует движухи.

В этом смысле Ленин и его посмертная судьба – тема идеальная. Во-первых, вождь мирового пролетариата был основоположником того государства, правопреемником которого по праву является путинская Россия, а это означает, что относиться к Ильичу следует бережно. Во-вторых, был он революционер и смутьян, “заложивший атомную бомбу под здание, которое называется Россией”, как выразился нынешний президент, а это значит, что относиться к нему следует с подозрением. В-третьих, указанный основоположник, заложивший бомбу, остается фигурой противоречивой, оттого спорить о нем и о том, где он должен лежать, правильно и даже полезно. Но все-таки, в-четвертых, Ленин и его созидательные предательские свершения есть неотъемлемая часть нашей героической истории, в которой все хороши, оттого дискутировать о нем можно и нужно, но с места лучше не сдвигать. Лежит и лежит, каши не просит.

Вот они и высказываются, иные резко и наотмашь, словно накануне столетней годовщины Октябрьской революции больше и обсуждать нечего, кроме этой похоронной темы. Впрочем, революцию действительно лучше не обсуждать, поскольку тут неизбежны довольно опасные разговоры о том, при каких условиях гибнут империи, и о том, почему развалился Советский Союз. То есть про мировые войны, горячую и холодную, в которые была вовлечена Россия своими неразумными руководителями, и как их проигрывала, раскалываясь и соскальзывая в гражданскую войну, и с какими ужасающими потерями.

При этом совершенно ясно, что в полемике Ксении Собчак с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым прав тот, без которого нет Чечни. В самом деле, при чем тут народ? Если Путин пожелает, то Ильича вынесут в два счета, и запоздалые растерянные крики системных коммунистов и внесистемных леваков потонут в шуме славословий мудрому, решительному, человечному вождю, чья эффектная спецоперация будет воспета на всех гостелеканалах, поддержана всеми думскими единоросами, губернаторами, священнослужителями, сетевыми троллями федерального подчинения – и отдельно одобрена Владимиром Вольфовичем. Если в Кремле сочтут, что к прежним подвигам российского национального лидера надо бы прибавить и захоронение останков Ульянова-Ленина, то и с Матвиенко не станут консультироваться, и мнением Зюганова не озаботятся. Был вечно живой – и нету.

Другой вопрос, что обо всем этом думает Владимир Владимирович. Судя по тому, что призывы по-человечески похоронить наконец несчастного обитателя Мавзолея звучат очень громко, настойчиво и со всех сторон, какие-то намеки на сей счет из Кремля доносятся. Вероятно, Путин размышляет на заданную тему. Погрузившийся недавно в мир сакральной христианской символики, он вроде бы должен теперь с неодобрением воспринимать символы языческие, к каковым безусловно принадлежит погребальное сооружение на Красной площади. Да и мысль о том, что благодарные сподвижники могут организовать ему со временем нечто такое, что Сталин устроил Ленину, наверняка заставляет его содрогаться. А с них ведь станется, расшибающих лбы в осаннах, так что эту традицию стоит поломать, пока не поздно и дабы неповадно было. В этом смысле яркие предвыборные дискуссии тоже полезны.

С другой стороны, сказано же многими людьми и не раз, что покуда Ленин лежит в Мавзолее, над Россией тяготеет проклятие и ей не выбраться к нормальной жизни. Получается, ежели вынести Ильича, то проклятие перестанет тяготеть, страна освободится от морока, и… что дальше будет? Чего доброго народ, который уже два десятка лет без малого зомбируют и вербуют, прочухается и сметет нынешнюю власть.

Впрочем, едва ли Владимир Владимирович так уж склонен к мыслям мистического свойства, к тому же с либеральным душком. Тем не менее это он тоже может учитывать и, отстраненно выслушивая яростные предвыборные речи своих политиков и граждан, играющих в политику, в споры не ввязываться и с Лениным не связываться, от греха. Есть, знаете, дела поважнее.

О чем нам и сообщает его пресс-секретарь, оценивая тему как “общественно достаточно резонансную”, но и дистанцируясь от нее вместе с шефом. В Кремле, мол, про Ильича не вспоминают, но и ничего не имеют против свободной дискуссии. Ленин и вольномыслие – это даже забавно и поучительно. Главное чтобы Собчак с Кадыровым сильно не отвлекались от этих споров, а там и юбилей проскочим, и выборы пройдут, и на трибуне Мавзолея несменяемый вождь примет очередной парад.

Илья Мильштейн, “Грани.Ру”