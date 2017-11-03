Осмаев знает, кто на него покушался

Командир Международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева Адам Осмаев заявил, что знает заказчиков убийства своей супруги Амины Окуевой.

Об этом он рассказал в эфире передачи «PRIME:Бондаренко» в четверг, 2 ноября.

Отвечая на вопрос, верит ли он, что убийство Амины Окуевой и покушение на него будет раскрыто, Осмаев заявил, что несмотря на результаты расследования, преступники ответят за это.

«Оно (преступление) может и не раскрыто будет официально, но виновники будут наказаны, так или иначе. Конкретных имен я пока не знаю, но заказчиков, я, можно сказать, знаю», — сказал Осмаев.

Напомним, Амина Окуева погибла в результате обстрела автомобиля под Киевом вечером в понедельник, 30 октября. Ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем автомобиля, получил травмы.

“15 минут”