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Новости

Осмаев знает, кто на него покушался

"15 минут"
03 ноября 2017

Командир Международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева Адам Осмаев заявил, что знает заказчиков убийства своей супруги Амины Окуевой.

Об этом он рассказал в эфире передачи «PRIME:Бондаренко» в четверг, 2 ноября.

Отвечая на вопрос, верит ли он, что убийство Амины Окуевой и покушение на него будет раскрыто, Осмаев заявил, что несмотря на результаты расследования, преступники ответят за это.

«Оно (преступление) может и не раскрыто будет официально, но виновники будут наказаны, так или иначе. Конкретных имен я пока не знаю, но заказчиков, я, можно сказать, знаю», — сказал Осмаев.

Напомним, Амина Окуева погибла в результате обстрела автомобиля под Киевом вечером в понедельник, 30 октября. Ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем автомобиля, получил травмы.

“15 минут”

Tags: Адам Осмаев, Амина Окуева, заказчики

© Гуляй Поле

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