После аварии на газопроводах в Крыму задержан брат политзаключенного

Правозащитники сообщают о задержаниях крымских татар после сообщений об аварии на газопроводах в оккупированном Крыму, которые оккупанты назвали «диверсией».

Как сообщают правозащитники из Крымской правозащитной группы, 1 ноября «полиция» забрала из дома и увезла в Управление МВД РФ в Ялте брата политзаключенного Эмир-Усеина Куку Эбазера Куку.

«Я пришел домой и увидел в собственном дворе незнакомых людей, некоторые из них были в полицейской форме, другие — в гражданской одежде. Мне они сказали, чтобы я взял паспорт, оделся и поехал с ними в ялтинское управление полиции», — сообщил он.

По словам Эбазера Куку, «полицейские», а именно сотрудники уголовного розыска, взяли у него подробные письменные пояснения о том, где он был и чем занимался 31 октября 2017 года, а также спрашивали о том, какие в его собственности есть транспортные средства, и кого он знает из участников запрещенных в РФ организаций. После этого его отпустили домой.

Правозащитники отмечают, что во время пребывания Куку в «полиции», у него незаконно взяли анализ ДНК.

«В ситуации с Эбазером Куку сотрудники полиции совершили такие действия, незаконно изъяв его биологический материал (эпителий внутренней стороны щеки). При этом следует особо подчеркнуть, что требования сотрудников полиции пройти дактилоскопирование носят по отношению к Эбазеру Куку абсолютно противоправный характер, так как применительно к его ситуации с задержанием оно не может носить принудительный и, соответственно, обязательный характер»,— пояснили они.

Кроме того, «правоохранители» нарушили ряд российских законов, в том числе, право Эбазера Куку на свободу и личную неприкосновенность, юридическую помощь адвоката с момента задержания, право на отказ от дачи объяснения.

По информации Крымской правозащитной группы, кроме Эбазера Куку в Крыму были задержаны еще трое крымских татар.

«Зачем это делали, на каком основании нам в полиции не объяснили, в каком статусе я тут нахожусь — тоже не пояснили, сказали, что так надо и все», — рассказал Куку.

Напомним, вечером 31 октября и утром 1 ноября в Крыму под Алуштой произошел взрыв на двух газопроводах. Кроме того, авария произошла на опоре ЛЭП 110 кВт. Вскоре оккупанты назвали взрывы на газопроводах «диверсией» и возбудили по данному факту 3 «уголовных дела».

Ранее глава правления БО «Институт черноморских стратегических исследований» Юрий Смелянский в комментарии сайту «15 минут» сказал, что оккупанты могут объяснять «диверсией» свою безалаберность.

«Это могут быть и действия, направленные на подрыв, в то же время, это может быть обычная безалаберность работников, безалаберность людей, которые что-то рядом делали там, и это привело к аварии. Может также и чисто техническая авария опять же из-за некачественного обслуживания, что тоже, кстати, сегодня в Крыму наблюдается. Однозначно говорить о теракте я бы не стал. Обычная авария используется сегодня оккупантами для объяснения того факта, что обеспечить полуостров нормально энерго- и газоснабжением они в зимний период не смогут — генерации не хватит», — сказал он.

“15 минут”