Бывший участник АТО Адам Осмаев не имеет претензий к украинским спецслужбам из-за гибели его жены Амины Окуевой

Об этом он сказал в эфире ток-шоу “Право на власть” на канале “1 + 1”.

“Нет, какие могут быть претензии? У нас идет война в Украине, гибридная, необъявленная война. По мере своих возможностей правоохранительные органы работают. Конечно, есть для всех нас место совершенствованию. Я думаю, со временем это придет. Но Украина сегодня ослаблена. И нужно время, чтобы укрепить правоохранительные органы и все остальное. Главное – идти вперед”, – сказал Осмаев.

Ранее Осмаев заявил, что знает заказчиков убийства своей жены Амины Окуевой.

УНИАН