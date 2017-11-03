Недетский детский вопрос Донбасса

Образование в «ДНР» как оно есть.

В оккупированном Донбассе, несмотря на войну, проживают тысячи детей разного возраста. Как и чем они живут, как в сентябре пошли в школы или пойти не смогли, есть ли у них счастливое детство или им приходится дни напролет сидеть в подвалах и голодать? Попробуем ответить хотя бы на часть этих недетских вопросов.

Выживание

На территории «ДНР» летом 2017 в целом малышам и юношеству жить безопасно. Ребятня Донбасса спит дома в своих уютных чистых постелях, ест витамины, от клубники с малиной до арбузов и дынь в зависимости от сезона, развлекается в парках, на детских площадках, ходит в театры, участвует в многочисленных детских праздниках и разнообразных конкурсах, встречах и состязаниях.

Далеко не так безоблачно в населенных пунктах на линии разграничения, где, мягко говоря, «постреливают».

Хаотичные обстрелы жилых кварталов в Петровском, Киевском и Кировском районах Донецка, поселке шахты «Октябрьская», в Ясиноватой, Горловке, Авдеевке, Докучаевске еще несут с собой горе, страх и слезы.

Есть и страшная неумолимая «черная» статистика раненых и погибших во время АТО ребятишек. Их за четыре года уже более 100 человек. В настоящее время в так называемой республике создана Книга Памяти детей, погибших в результате боевых действий в Донбассе.

Еще в 2015 году так называемый советник главы «ДНР» по правам ребенка Яна Чепикова обратилась ко всем родителям, которых коснулась эта страшная беда, а также к небезразличным донбассовцам, с просьбой написать заявления о том, чтобы включить в Книгу Памяти того или иного погибшего ребенка. Для этого обратившийся должен обязательно предоставить сведения о малыше: его анкетные данные, фото, документы, подтверждающие факт гибели и т.д.

Лечение

Весьма серьезно стоит вопрос с лечением детей. В «ДНР» испытывают ощутимый дефицит профессиональных медицинских кадров. Поэтому нередко тяжелобольные или раненые мальчики и девочки вывозятся по воздуху специальным медицинским аэроконвоем в клиники России. А на местах недостающих врачей и медсестер находят из числа выпускников местного мединститута и медучилищ, планируя вводить для них по направлениям так называемого минздрава три обязательных года отработки в том или ином лечебном учреждении.

С медикаментами тоже проблем хватает. Их отсутствие в отдельных случаях ощущается весьма остро. К примеру, бесперебойное обеспечение инсулинозависимых нужным препаратом или вакцинация новорожденных. В настоящее время вакцина из Украины в «ДНР» не поступает. Зато российские гумконвои обеспечивают всем необходимым.

Летний отдых

Для детей и подростков «ДНР» летний отдых нельзя назвать испорченным из–за АТО и экономической блокады с Украиной, системы пропусков и жесткого контроля на выезде из «гетто». Дети Донбасса вот уже третий год активно отдыхают в лучших уголках юга России.

По взаимной договоренности с этой страной в 2017–м более 12 тысяч местных ребятишек получили бесплатную климатотерапию в Крыму, Краснодаре, Адлере, Таганроге, Сочи. Большая часть из них (около 10 тысяч) уже побывала за счет принимающей стороны на отдыхе, который длился для одной смены 21 день. В будущем такой отдых и реабилитацию для малышей планируют сделать круглогодичной.

Кроме того, дети Донбасса нынешним летом также бесплатно отдыхали на побережье Черного моря в Абхазии, а ребята постарше – в Южной Осетии. Переполнены были и подконтрольные «ДНР» курорты на Азовском море. В частности, в Седово. Здесь в основном местные отдыхают семьями за свои кровные.

Также на территории «ДНР» работает бесплатный оздоровительный центр «Радуга» в городе Снежное, где отдыхают те малыши, которые не имеют возможности по тем или иным причинам покинуть пределы так называемой республики (нет документов, не могут расстаться с родителями и т.д.).

Работали в «гетто» и пришкольные лагеря, всевозможные летние школы (журналистов на базе ДонНУ; юных спортсменов на базе Школы олимпийского резерва; натуралистов на базе Донецкого ботанического сада и т.д.) и мастер–классы для детей в городских парках Донецка.

Чему учат

Так называемый министр образования «ДНР» Лариса Полякова на одном из брифингов пообещала, что новый учебный год в «ДНР» будет встречен «во всеоружии». В конце июня 2015 был принят местный так называемый закон «Об образовании» с новыми стандартами. По словам так называемого министра отныне образование в республике развивается по двум приоритетным направлениям – патриотическому и филологическому.

Нет больше в местных школах профильных классов. Азы информатики с ориентированием на компьютерную грамотность в начальных классах заменили развитием логического мышления, а в детские сады малышей принимают только с полутора лет (а не с года) и до шестилетнего возраста и обучают не чтению, письму и счету, а лишь подготовке к освоению этих навыков.

В школьных учебных планах истории и географии – изучение «Истории Отечества» и «Географии родного края».

К ведению курса НВП и медико–санитарной подготовки привлекают военных (боевиков) и медиков для обучения подростков азам самозащиты, умению владеть оружием и оказывать первую медицинскую помощь.

В старших классах увеличилось количество часов на изучение русского языка и литературы. Акцент – на повышение грамотности. Украинский язык изучается наравне с русским. Но количество часов сокращено в разы.

«Согласно Конституции «ДНР», – сказала Полякова, – у нас два государственных языка. Поэтому в школах украинский язык отменен не будет. Но количество часов, отведенных на его изучение, немного уменьшится».

И еще один момент – местный патриотизм. В общественные организации «Молодая республика» и др. добровольно–принудительно «рекомендуют» вступать всем старшим школьникам и студентам. Иначе начинают «прессовать» и искать рычаги воздействия (проблемы с учебой, дисциплиной и т.п.). Так же, обязательно–принудительным, является регулярное участие в политических мероприятиях в виде шествий, чествований, демонстраций и др. Очень напоминает «совковую» массовую активизацию населения и двойные стандарты СССР. Патриотическому воспитанию (как когда–то молодым строителям коммунизма) уделяется первоочередное значение…

Педагогам прибавилось хлопот с дополнительными бюрократическими «заморочками». Они сетуют на рост числа всевозможных отчетов, планов, анкет, опросов и другой документации, частые проверки, тотальный контроль и иные особенности за которыми порой, по словам заслуженного учителя Украины, преподавателя русской словесности с 40–летним стажем, Веры Петровны Б.: «…И детей не видно и времени и сил для индивидуального общения не остается. Слишком много формализма, показухи и навязывания местечкового дутого патриотизма, что, увы, мало радует и вызывает серьезную тревогу о будущем подрастающего поколения, которому так настойчиво «промывают мозги»…».

Алекс Ветрович, специально для “Гуляй Поля”