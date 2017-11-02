Между проектами Украины и РФ по миротворцам существует пропасть, – генсек ООН

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер заявил о «пропасти» между проектами Украины и Российской Федерации (РФ) по миротворцам на Донбассе.

Об этом сообщают российские СМИ по итогам встречи Гремигера с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрием Хачатуровым.

Так, Гремингер подчеркнул, что приветствует «все усилия, которые направлены на то, чтобы преодолеть тупик, в который зашло исполнение минских договоренностей». Он отметил, что между предложениями РФ и Украины по миссии Организации объединенных наций (ООН) на Донбассе существует «настоящая пропасть». «Думаю, что сейчас ведется работа для того, чтобы эту пропасть преодолеть.

Однако я не буду рассуждать о шансах, о преодолении этого очень сложного задания для того, чтобы эта резолюция была представлена в Совете Безопасности ООН», — добавил Гремингер. Генсек ОБСЕ также заявил, что в случае реализации инициативы о введении миссии ООН в Донбасс, ОБСЕ намерена принимать в ней участие с самого начала, поскольку у миссии за 2,5 года скопился соответствующий опыт. «И давайте не будем отвлекаться от главного: нет альтернативы исполнению минских соглашений как в плане безопасности, так и в политическом плане», — резюмировал Гремингер.

RBC.ua