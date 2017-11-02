Путину надо было разбить нос в начале агрессии, – экс-директор ЦРУ

США должны были дать военный ответ на агрессию России против Украины.

Об этом сказал бывший директор ЦРУ, занимавший должность с 2013-го по 2017-й годы Джон Бреннан.

“Я считаю, что Путин очень умный индивид и он действительно оценивает своих врагов и оппонентов. Когда они вошли в Украину, по моему мнению, он считал, что если действовать решительно и использовать значительную силу, это не вызовет военного ответа со стороны Запада”, – говорит Бреннан.

По его мнению, Путин рассчитывал, что в конце последнего срока администрации Обамы, реакцию Вашингтона можно было предвидеть.

“По моему мнению, он (Путин) видел, что Обама не желает военного конфликта, а следовательно, использует другие инструменты, имеющиеся в США – например, санкции”, – рассказал экс-директор ЦРУ.

При этом Бреннан подчеркнул, что лично он был убежден, что Путину надо было “разбить нос” в Украине.

“Голос Америки”