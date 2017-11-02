Оргкомитет Олимпийских игр посчитал Украину регионом России

Организаторы, которые занимались ХХХ Олимпийскими играми в Лондоне, допустили очень грубую ошибку и показали свое незнание географии.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Новость всплыла наружу благодаря пресс-службе Национального олимпийского комитета. Самыми “глазастыми” оказались именно в Украине. Представители штаба от олимпийской делегации Украины направили официальное письмо в Олимпийский комитет с просьбой внести корректировки в данные о российских спортсменах, которые принимали участие в ОИ-2012 в Лондоне.

Суть ошибки заключается в том, что некоторые российские спортсмены родились в Украине, но позже приняли решение выступать за Россию. В графе страна рождения британцы прописали “Россия”, а вот в качестве региона они выбрали Украину. Украинский олимпийский комитет решил поправить своих британских коллег.

“Деловая Столица“