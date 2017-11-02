Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от борьбы за активы компании в Бельгии

Причиной отзыва иска стала его “бесперспективность”, заявил представитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

Бывшие акционеры ЮКОСа объявили о прекращении разбирательств, касающихся исполнения в Бельгии решений Гаагского арбитража, сообщил представитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

По его словам, это означает, что с российского имущества в Бельгии окончательно снимут арест. Кондаков напомнил, что суд Брюсселя постановил отменить эти меры еще в июне 2017 года, однако экс-акционеры ЮКОСа подали апелляцию. “Увидев через несколько месяцев ее бесперспективность, они просто отозвали свой иск”, — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент все исполнительные производства в отношении России, инициированные экс-акционерами ЮКОСа, прекращены либо приостановлены, отметил Кондаков.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

В июне следующего года во Франции и Бельгии на российские активы — недвижимость и банковские счета компаний — наложили арест.

В апреле 2016-го Окружной суд Гааги отменил решение о взыскании 50 миллиардов долларов, пояснив, что это дело не находится в компетенции местного арбитража. После этого суды в Париже и Брюсселе сняли аресты.

“Интерфакс“