В Крыму ФСБ изощренно пытает задержанных, – жертва оккупантов

Похищенного сотрудниками ФСБ РФ крымского татарина Рената Параламова заставили подписать документ о “добровольном” согласии на сотрудничество

По его словам, до аннексии полуострова Россией он вел несколько групп “ВКонтакте”, посвященных исламу. “Морально был готов, что придут… Были до того у единоверцев обыски”, – признается Паларамов.

ФСБшники, рассказывает он, явились к нему домой, посадили в машину, надели наручники и мешок на голову. После этого его доставили в здание ФСБ в Симферополе.

“Сказали, что вариантов два: или я потеряю здоровье и буду делать, что скажут, либо я буду делать, что скажут, но со здоровьем останусь. Потом били током, к ягодицам прикрепляли и били. После этого я стал отвечать, но уклончиво, неконкретно. Спрашивали, в какую мечеть хожу, что знаю о Хизбе, вел ли группу “ВКонтакте”, – рассказал крымчанин.

“Потом меня опять били током, уже более сильными разрядами и по-другому прикрепляли провода. И еще садились на спину, так что двигаться вообще было невозможно. Я начал кричать, они начали чем-то закрывать рот, чем-то типа уздечки. Я потерял сознание. Боль была страшная, язык онемел, говорить не мог… У меня рука и нога дергались. Рот открыт, один кричит, что ты обманываешь. Чувствовал, что они что-то тыкают, на ноги наступали, проверяли, есть реакция или нет. Я не реагировал на это”, – вспоминает крымский татарин.

После чего, продолжил он, оккупанты опять одели мешок и оставили его. “Так продолжалось часа три… Потом угрожали в зад засунуть трубку и колючую проволоку, обещали привести жену и сделать с ней так же. После этого я согласился подписать протокол допроса”, – вспоминает Параламов.

По словам крымчанина, ФСБшники заставили его подписать признание, что он нашел в 2014 году тротил, патроны, потом перепрятал их у Симферопольского водохранилища, что он является сторонником организации “Хизб ут-Тахрир”, что проходил обучение, получал литературу “от таких-то людей… некоторых знал, некоторых не знал”.

“Потом заставили подписать бумагу, что я сам вышел из здания ФСБ на бульваре Франко (в Симферополе), 13 числа в 16:00, ночевал в парке Гагарина, не хотел ни с кем общаться и пришел с повинной добровольно. А также заставили подписать, что я “добровольно согласился сотрудничать с органами госбезопасности”. В чем именно должно сотрудничество заключаться, указано не было”, – рассказал он.

Как отметил Параламов, через несколько дней после задержания он покинул Крым и перебрался в материковую Украину.

Напомним, он конце сентября проходил реабилитацию в ведомственной больнице Государственного управления делами в Киеве.

Как известно, 13 сентября после обыска в доме крымского татарина Рената Параламова люди в масках без опознавательных знаков увезли его в неизвестном направлении.

Позднее он вышел на связь. По словам его родственников, Параламов был сильно избит – “до неподвижности”.

Адвокаты пытались оформить мужчину в больницу и снять побои, однако в крымской клинической больнице имени Семашко в Симферополе отказались принять избитого.

“Крым.Реалии”