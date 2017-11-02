Адам Осмаев рассказал, как намерен отомстить за Амину Окуеву

Адам Осмаев рассказал, как нужно ответить России на убийство Амины Окуевой

По его словам, они старались быть осторожными. Но для того, чтобы избежать малейшей опасности, надо было исчезнуть и нигде не появляться, сообщает “Деловая Столица” со ссылкой на “Кавказ.Реалии”.

“Амина – публичная фигура и общественный деятель. Для нее это, безусловно, было невозможно”, – подчеркнул Осмаев.

Также муж погибшей Окуевой объяснил, чем нужно ответить убийцам Амины: “Возвращением Крыма и Донбасса, победой в войне. Думаю, это наиболее адекватный ответ на гибель Амины. А исполнителей Аллах в любом случае накажет”.

“Деловая Столица”