123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Адам Осмаев рассказал, как намерен отомстить за Амину Окуеву

"Деловая Столица" 
02 ноября 2017

Адам Осмаев рассказал, как нужно ответить России на убийство Амины Окуевой

По его словам, они старались быть осторожными. Но для того, чтобы избежать малейшей опасности, надо было исчезнуть и нигде не появляться, сообщает “Деловая Столица” со ссылкой на “Кавказ.Реалии”.

“Амина – публичная фигура и общественный деятель. Для нее это, безусловно, было невозможно”, – подчеркнул Осмаев.

Также муж погибшей Окуевой объяснил, чем нужно ответить убийцам Амины: “Возвращением Крыма и Донбасса, победой в войне. Думаю, это наиболее адекватный ответ на гибель Амины. А исполнителей Аллах в любом случае накажет”.

“Деловая Столица” 

Tags: Адам Осмаев, Амина Окуева, донбасс, крым, месть, Россия, Украина, Чечня

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены