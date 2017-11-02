Фонд дочери Путина за год добился прибыли в 3,5 раза

Фонд “Национальное интеллектуальное развитие”, работающий под брендом “Иннопрактика” и принадлежащий Екатерине Тихоновой, которую СМИ считают дочкой президента РФ Владимира Путина, увеличил прибыль в 3,5 раза – до 113,9 млн рублей ($1,95 млн).

Как пояснили в фонде, это произошло за счет реализации исследовательских проектов.

Чистая прибыль фонда за год выросла в 3,5 раза и по итогам прошлого года составила 113,9 млн рублей (в 2015 году – 31,5 млн рублей), говорится в отчете фонда. Выручка “Иннопрактики” за год выросла со 182,6 млн рублей до 264 млн рублей.

В фонде объяснили изданию, что прибыль выросла из-за реализации 22 проектов. “Часть контрактов являются конфиденциальными, но информация о некоторых уже была опубликована в открытых источниках с согласия заказчиков”, – сказали в фонде.

В частности, ученые МГУ имени Ломоносова при поддержке фонда и “Роснефти” выделили микроорганизмы, которые могут разлагать нефть и нефтепродукты в акватории морей, на побережье, кораблях и буровых платформах при минусовых температурах. Кроме того, “Роснефть” реализовала проект подготовки попутного нефтяного газа на основе технологии фонда.

Как указывает РБК, стоимость активов фонда в прошлом году превысила миллиард рублей. Это в два с лишним раза больше, чем показатель 2015 года, тогда стоимость активов составляла 418 млн рублей. В фонде пояснили, что увеличение стоимости связано с постановкой на учет разработанного программного обеспечения в области цифрового образования, а также с ростом “запасов, денежных средств и иных активов”. Партнерами фонда по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам были такие компании, как “Роснефть”, “Росатом”, НОВАТЭК, “Транснефть” и другие. За прошлый год целевые поступления от компаний превысили 875 млн рублей. От реализации работ фонд получил 343,1 млн рублей.

Reuters и Bloomberg ранее неоднократно называли Тихонову младшей дочерью Владимира Путина. Reuters писало, что муж Тихоновой является сыном друга президента РФ Николая Шамалова. Сам Путин эту информацию не подтверждал, но и не опровергал.

РБК