Польша угрожает высылать украинцев, несогласных с ее трактовкой истории

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что страна может запретить въезд украинцам, придерживающимся крайне антипольских позиций в вопросах трактовки общей истории.

Об этом он сказал в эфире польского телевидения, передает “Польское радио”.

По мнению Ващиковского, Украина использует то, что она важна для Польши в плане обеспечения своей безопасности, и пытается отодвинуть исторические вопросы на задний план.

По словам министра, Польша никогда не пожертвует исторической правдой ради геополитики. Ващиковский заявил, что нельзя сравнить деятельность Украинской повстанческой армии и Армии Крайовой.

“Даже если мы можем найти какие-то инциденты, все равно никогда со стороны Армии Крайовой не отыщем убийств в таких масштабах, как те, которые были совершены на Волыни. Здесь нет симметричности, и мы должны однозначно на это указать”, – отметил министр.

Ващиковский сказал, что если Украина не изменит своего поведения в важных для Польши вопросах, та ответит рядом ограничений.

“Если мы не придем к согласию, то [тогда] запускаем процедуры, которые сделают невозможным прибытие в Польшу лиц, представляющих крайние антипольские позиции”, – сказал министр.

“Люди, которые демонстративно одевают форму СС “Галичина”, в Польшу не въедут”, – приводит слова Ващиковкого onet.pl.

По словам министра, последствия понесут и лица, которые на административном уровне, по политическим мотивам, не допускают продолжения эксгумаций и восстановления польских мест памяти.

Ващиковский напомнил, что по просьбе Украины Польша отказалась размещать изображение Мемориала орлят во Львове на своих заграничных паспортах.

“Жеста в ответ – допуска польских реставраторов на это кладбище мы не дождались”, – посетовал министр.

Ващиковский заявил, что при таких обстоятельствах он “задумается, рекомендовать ли президенту Анджею Дуде поездку в Украину в данный момент”.

Напомним, летом Ващиковский заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, если будет героизировать Степана Бандеру. Такое же заявление ранее делал лидер правящей в стране партии Ярослав Качиньский.

“Польское радио”