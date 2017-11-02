Россияне стараются оторвать Шотландию от Великобритании, – сенатор

Американский сенатор Ангус Кинг (Angus King) заявил, что российские киберагенты начали работу в Шотландии по поддержке второго референдума о независимости.

Сенатор сказал на слушаниях в Вашингтоне о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы в США, и Шотландия также находится в списке “целей” Кремля.

“Мы знаем, что россияне были причастны к выборам во Франции. Мы знаем, что они причастны к выборам в Германии. Мы сейчас знаем, что они были причастны к разделению Испании … И я понимаю, что они взялись за работу в Шотландии относительно голосования за независимость от Великобритании. Это сложная общенациональная стратегия. Она не прекратилась и не прекратится”, – сказал сенатор разведывательному комитету Сената.

The Telegraph