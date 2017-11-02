Как устроена путинская пропаганда

Во-первых, пропаганда действительно успешная, что подтверждается высокими рейтингами Путина внутри России. Его самого и его политику, особенно внешнюю, поддерживает от 60% до 85% россиян. Как известно, достигает эта пропаганда своих целей и за рубежом. Во-вторых, было бы ошибкой считать, что ее секрет только в тотальной лжи и демагогии, хотя масштабы, и того, и другого действительно впечатляют. В этом путинская машина пропаганды может соперничать лишь с такой же машиной Третьего рейха. Но дело не только в этом.

Один из секретов успешности путинской пропаганды в ее многослойности и многоуровности. В том информационном потоке, который льется с экранов российских телевизоров, который транслируется через интернет, что-то свое находят почти все – от анархистов до монархистов. Путин стремится «покрыть» собой практически весь политический спектр в России. И в значительной мере это ему удается.

Путинская пропаганда тотальна в плане охвата почти всего населения, но достаточно дифференцирована в плане удовлетворения самых разных, порой противоположных, политических взглядов. Она рассчитана, как на людей совершенно примитивных и малообразованных, так и на утонченную интеллигенцию.

Для значительной части либеральной интеллигенции Путин – либерал. Если тот или иной известный актер, музыкант или писатель не отвергает его политику публично, Путин готов дружить с ним, как дружил с музыкантом Мстиславом Растроповичем, певицей Галиной Вишневской, писателем Александром Солженицыным, музыкантом Андреем Макаревичем. С последним, естественно до 2014 года, когда тот открыто возмутился нападением путинской России на Украину и аннексией Крыма.

Очередной жест в сторону либеральной общественности – приглашение к участию в выборах президента РФ в 2018 году гламурной журналистки Ксении Собчак. Подобными пиар-акциями Путин постоянно вбивает клинья в ряды различных оппозиционных слоев. Несомненно, Собчак в данном случае стала таким клином. Судя по тому, сколько времени уделил этому событию один из самых близких к Путину людей – его пресс-секретарь Дмитрий Песков, как нежно называл ее «Ксюшей», а также потому, что заявила сама Собчак в своем обращении («Ксения Собчак в вашем бюллетене – это и есть графа «Против всех», – написала она) – ей дан полный карт-бланш на мобилизацию либерального электората на эти выборы.

Собственно, она сразу же, едва получив добро на свое выдвижение лично от Путина с энтузиазмом взялась за это важно для него дело – повышение явки: «Является ли бойкот выборов, неучастие в них в случае отказа от регистрации кандидатами видных деятелей оппозиции и, конечно, в первую очередь Алексея Навального правильным способом демонстрации своего несогласия? На мой взгляд – нет».

Выдвижение Ксении Собчак в качестве кандидата на президентских выборах – ход гениальный – часть колеблющейся демократической общественности, которая до того решала для себя – идти или нет на избирательные участки в марте 2018-го, особенно после отказа зарегистрировать кандидатом Алексея Навального, теперь наверняка пойдет на них. Если учесть, что примерно треть российских избирателей обычно на президентские выборы не ходит, может получится довольно большая прибавка. А уж кто из кандидатов получит сколько голосов, будут решать естественно не только и не столько избиратели, сколько те, кто эти выборы проводит.

Так или иначе, но очередное шоу Собчак – это лишь часть огромного механизма путинской пропаганды. Да что там: вся политическая система нынешней России, ее политические институты – полностью имитационные – являют собой глобальный механизм его пропаганды, призванный оболванивать, людей не только в РФ, но и во всем мире.

Для большинства русских патриотов Путин – патриот. Если наиболее радикальная часть патриотов до 2014 года в этом сомневалась, то теперь и они убеждены в этом, благо добиться этого не сложно. Патриот-имперец достаточно прост. Если ксенофобия верховного правителя дополняется внешней экспансией – никаких сомнений – наш человек!

Для российских (и не только российских) левых Путин – левый. Хоть и тщательно, по их мнению, скрывает это (впрочем, также думает о нем и часть либералов). В течение почти двадцати лет его царствования левые изо всех сил пытаются уловить намеки на его «левизну» даже там, где ее нет. А он, со своей стороны, старается не разочаровывать их, регулярно посылая им соответствующие флюиды. Флюиды эти, правда, малоуловимые и выражаются главным образов в ловком использовании им советской символики, вроде музыки советского гимна и его же несколько модернизированного текста, или красного знамени армии.

Собственно этим вся «левизна» Путина по большому счету и ограничивается. Если, конечно, не принимать за нее традиционную российскую имперскость, характерную и для Российской империи, и для СССР. Но его адепты слева, тем не менее, ухитряются уловить его «коммунистичность» даже в том, в чем уловить ее совершенно невозможно ввиду ее полного отсутствия.

Например, бывший непримиримый критик «ельцинского антинародного режима» Виктор Анпилов еще несколько лет назад на Форуме левых сил призывал товарищей «повнимательней приглядеться» к «левеющему» Путину. Про парламентскую КПРФ, купленную Путиным с потрохами еще раньше и говорить не приходится – она за него горой давно и всерьез…

Сильный козырь в пропаганде Путина – его дружба с евреями – бизнесменами братьями Ротенбергами, миллиардером Виктором Вексельбергом, бывшим журналистом, а теперь совладельцем Роснефти Михаилом Леонтьевым и многими другими.

Дружба Путина с евреями – важный козырь в его рукаве, ведь для интеллигенции, большинство которой также не искушены в истории, как и остальная часть общества, антисемитизм является синонимом фашизма. То, что в фашистской Италии, как и во франкистской Испании, антисемитизма практически не было, для большинства российской интеллигенции не известно. Для нее все также просто, как и для большинства патриотов, только с точностью наоборот. Есть государственный антисемитизм – есть фашизм. Нет государственного антисемитизма – нет фашизма.

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг

А то, что некоторые представители высшего истеблишмента путинской России периодически позволяют себе публичные антисемитские высказывания как это сделал недавно заместитель председателя Госдумы от правящей «Единой России» Петр Толстой, а председатель нижней палаты Вячеслав Володин – формально третий человек в государстве – его защитил, для пропутинской интеллигенции как в России, так и на Западе, ничего не значит. Так, неприятный инцидент.

Основной компонент путинской пропаганды – личный пиар вождя. Для крутых мужиков и томных дам – он крутой мужик. Для интеллигентов – он интеллигент. С рабочими он тоже пытается быть на одной ноге. Путинская пропаганда направлена не только на разные социальные слои, на людей разных, часто противоположных политических взглядов, но и разных возрастов.

Для молодежи Путин выступает в образе друга рокеров и рок-н-ролльщиков. В коммерческой рекламе в России, крупные компании, например, мобильные операторы или интернет-провайдеры, обращаясь к молодежи, постоянно используют слоганы вроде «тебе выбирать», «это твой выбор». Таким образом, молодежи внушается иллюзия наличия у нее выбора.

На самом деле выбора нет. У молодежи в особенности. Получить высшее образование в России становится все трудней и все больше приходится платить за него. Но и получив образование, молодые люди обычно работают (если работают) не по специальности, в большинстве своем, занимаются тем, что им неинтересно, но позволяет сводить концы с концами. Однако виртуальная иллюзия выбора старательно поддерживается, в том числе, и коммерческой рекламой.

Особое внимание в путинской пропаганде уделяется людям старшего возраста. Именно на них рассчитана ностальгия по советскому прошлому. Путин эксплуатирует ее, подчеркивая «то хорошее, что там было». Однако, надо отдать должное его твердой классовой позиции: в его списке того «советского хорошего», о котором он говорит, мы никогда не найдем ни бесплатного образования, ни бесплатной медицины, ни бесплатного жилья. И то правда. Было бы странно, если бы представитель, защитник и выразитель интересов крупного капитала вдруг начал бы говорить о том, что волнует бедных, к коим относится большинство населения России. Об этих вещах словоохотливый Путин ни разу не упомянул за все почти 20 лет своего пребывания на вершине российского олимпа.

Выставка в честь 60-летия Путина *Президент. Добрейшей души человек* 2012

«То хорошее, что было в СССР» для Путина заключается исключительно в величии страны, мощи ее армии и военных победах прошлого. Людям, которые считают, что потеряли свою страну, имея ввиду СССР, в психологическом плане этого вполне достаточно.

Путин активно поддерживает реваншистские настроения в народе, подогревает их, не давая им остыть. Во многом благодаря ему они собственно и существуют, поскольку мы видим, как быстро меняются настроения россиян в зависимости от изменения информационной повестки российских телеканалов. Если бы он вдруг захотел – реваншистская, великодержавная тематика ушла бы с российских экранов. А уже через несколько лет граждане забыли бы об этих своих комплексах. Но этого не произойдет, потому что тогда они останутся один на один со своими проблемами, с долгами банкам, с тем, что на жизнь все время не хватает и в конечно счете поймут, что винить в этом нужно власть… Поэтому пока Путин во главе России, великодержавный шовинизм и реваншистские темы всегда будут в центре внимания российского ТВ.

Путинская пропаганда учитывает и региональную специфику. Возьмем Москву – важнейший для Кремля регион, хотя бы в силу того, что за зубчатой стеной хорошо знают, что все революции совершаются в столицах. Кроме того, там наверняка знакомы с реальной статистикой, которая показывает, что активное политическое меньшинство, представляющее оппозицию, в столице в разы превосходит такое же пропутинское активное меньшинство. В данном случае под активным меньшинством я подразумеваю тех, кто самостоятельно, без административного ресурса способен выйти на площадь для защиты своих политических убеждений.

Так, например, шествие «Антимайдан» в феврале 2015 года, по данным самих его организаторов, собрало около 30-35 тыс. человек. Для сравнения, шествие оппозиционных сил против политического террора, состоявшееся как ответ на убийство Бориса Немцова, собрало около 100 тыс. человек. И это при том, что для организации «Антимайдана» административный ресурс был задействован на полную мощь, в то время как шествие в память Немцова не собирал никто – просто в интернете прошла информация, когда и где оно состоится и народ пришел…

Марш памяти Немцова в Москве, 1 марта, 2005 г

Так вот. Не так давно в Москве власти запустили очередной пропагандистский проект. В вагонах и на станциях метро, на улицах 12-миллионого мегаполиса размещались стенды, гласящие, например, «Москва созидает». При этом на стенде фотография, например,… хирурга Пирогова, родившегося в Украине, в Виннице и там же умершего… в 1881 году. На другом подобном стенде портрет драматурга Александра Островского, покинувшего этот мир тоже в XIX веке, 1886 году. На стенде «Москва покоряет» фотография советской космонавтки Светланы Савицкой, совершившей свои космические подвиги более 30 лет назад. То есть, тоже в другую эпоху и в другой стране. Однако слоганы для этого проекта написаны исключительно в настоящем времени: Москва не «покоряла», а «покоряет», не «созидала», а «созидает» и так далее.

Про то, что многие выдающиеся деятели науки, культуры и спорта прошлого, имена и изображения которых использованы для этого пиар-проекта, имеют косвенное отношение к Москве, вообще молчим. О Пирогове уже было сказано. Еще одна знаменитость прошлого – футбольный вратарь Лев Яшин, чье имя и фотография также использовались в нем, умер, кстати, тоже много лет назад, но родился, вырос и начал свою футбольную карьеру вообще-то в Ленинграде…

Вообще обращает на себя внимание, что современников, совершивших что-то достойное на этих плакатах нет – современная Россия не дала ничего достойного упоминания, кроме войн, ненависти и обмана, не выдвинула из своих рядов достойных упоминания граждан. Но дело не только в этом.

Для рядового гражданина, как правило, слабо разбирающегося в истории, этот пропагандистский проект подает деятелей прошлого и их достижения, как достижения сегодняшнего дня, а их самих, как его современников. В такой подаче этот самый гражданин перестает ощущать, где заканчивается история (как правило, конечно, сильно искаженная) и начинается день сегодняшний.

История и современность, свои и чужие герои умелыми руками путинских пиарщиков сливаются в одно единое целое, наполняющее гордостью сердца россиян…

Все это, конечно, виртуальный опиум для народа, уводящий его от мерзкой реальности в мир грез и иллюзий. Но это работает.

Такая инкорпорация истории в сегодняшний день – это вообще путинская «фишка». Если в других государствах – бывших республиках Советского Союза, после его крушения принялись создавать (воссоздавать) свою собственную национальную историю, с ее собственным пантеоном героев, то в путинской РФ решили просто воссоздать имперскую традицию, слив ее с советским прошлым.

На фоне достаточно размытой идеологии 90-х годов, когда преобладала идея, что советский период в истории России, есть некий уход в тупик от магистрального пути, которым двигались все остальные народы, создание путинскими идеологами единой линейной истории: Русь-Россия-СССР-новая Россия – пролило бальзам на душевные раны постсоветского россиянина. Великое прошлое было восстановлено в своих правах и органично вошло в настоящее, обещая лучезарные перспективы в будущем.

Это «будущее», как попытка повторить «великое» прошлое, началось в 2014 году нападением на Украину. У этого «будущего», замешанного на худших примерах прошлого, нет никаких перспектив кроме кровавых войн и, в конечном счете, неизбежного поражения режима.

Россияне в массе своей этого еще не поняли, но кое-что уже почувствовали. И эти ощущения (например, резкое снижение и без того не слишком высокого уровня жизни большинства из них), отразились на самом точном камертоне – демографии. С 2016 года в России снова началась убыль населения, которая за восемь месяцев 2017-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем на два порядка – с 8 тыс. до 104 тыс. человек. Природу никакой пропагандой не обманешь.

Александр Желенин, Lb.ua