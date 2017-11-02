СБУ: Есть видео, где ЧВК “Вагнер” штурмует луганский аэропорт

Служба безопасности располагает видеозаписью, доказывающей участие наемников из российской частной военной компании “Вагнер” в захвате Луганского аэропорта
Об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.
По его словам, на этой видеозаписи боец группы “Вагнера” признается, что именно эта группировка участвовала в захвате аэропорта.
Также он добавил, что бойцы ЧВК “Вагнер” – это профессиональные спецназовцы.
Ранее обнародован разговор командира боевиков ЧВК “Вагнер” с российским генералом, в котором говорится о потерях террористов в боях под Дебальцево в феврале 2015 года.