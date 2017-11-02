Накануне “Третьей чеченской войны”

Мем «Третья чеченская» завоёвывает популярность. А вместе с популярностью начинает завоёвывать и реальность. Вы недооцениваете Рамзана Ахматовича! Куда именно он броcит тлеющий фитиль — не знает никто. Даже он. Даже Кремль. Даже саудиты.
1. Pourquoi pas?
Мем «Третья чеченская» завоёвывает популярность. А вместе с популярностью начинает завоёвывать и реальность. Вот только есть сомнения: кто кого в реальности завоюет?
Чтобы ответить на этот важный вопрос, неплохо бы уточнить, кто с кем будет воевать, кто из сторон выступит инициатором войны и каковы цели войны у её участников.
2. Ради чего вообще воюют
Воюют на деньги, за деньги или ради денег, иногда одновременно:
а) На деньги. Здесь всё просто — наёмнику платят, он плату отрабатывает.
б) За деньги. Есть приносящий деньги актив, например торговый маршрут или месторождение чего-то полезного. Тут есть варианты — захватить и прибылью воспользоваться или перекрыть-уничтожить, дабы уже контролируемый торговый маршрут процветал или аналогичное месторождение стало прибыльнее.
в) Ради денег. То есть ради перспективы. В этом случае легко не угадать. Захватил какую-то местность, убыточную в криворуких руках аборигенов, с расчётом, что у самого руки ого-го, а оказалось не только кривые, но и растут явно не из плеч. Бывает.
г) Случаются и комплексные решения. Например заплатили наёмнику за дело, а он его не только сделал, но и во вкус вошёл. Дорос, так сказать, из пешки до фигуры, а потом возомнил себя игроком. Игрокам обидно, а нефиг пешек до крайностей доводить.
3. Каков расклад на Северном Кавказе (начало)
Путин — спонсор Кадырова. У Путина заканчиваются деньги (как метко подметил Медведев, «Крым требует жертв»), и Кадырову нужен новый спонсор — не снижать же уровень жизни из-за всякой ерунды. Новому спонсору — новые услуги, разумеется в стиле старых (тот же хакер из Рамзана никакой). Этой как бы новой услугой может быть поддержание уровня цен на нефть с одновременным выбиванием с нефтяного рынка крупного экспортёра, на этот раз — РФ. А что? С Ираком у контролируемого чеченцами ИГИЛ почти получилось, да и йеменская кампания ими не совсем уж провалена: только обстоятельства непреодолимой без серьёзной ПВО силы не позволили перекрыть Аденский залив.
4. Вторая сторона противостояния
Казалось бы, всё просто: одна сторона — кадыровская Чечня, а вторая — путинская Россия. Вот только вся ли? Деньги у РФ заканчиваются не только для Чечни, а совсем. Половина боеспособной российской армии (не путать со всей российской армией!) завязла в Донбассе, остальная половина размазана тонким слоем от Крыма до Средней Азии, даже на Дальнем Востоке вроде что-то шевелится. Российский спецназ обескровлен прямыми потерями, а также не продлёнными и прерванными контрактами. Особенно спецназ РВСН пострадал — его тулили куда ни попадя, ибо не жалко, всё равно в основном муляжи охранял. Перспективная молодёжь, конечно, есть, но её ещё учить и учить, так как обучаемость у россиян, благодаря духовным скрепам, слабенькая. Отсутствие перспектив у страны в целом (едва закончатся санкции, начнутся репарации), открывает ряд частных перспектив для регионов.
5. Каков расклад на Северном Кавказе (продолжение)
а) У ингушей к чеченцам кадыровского разлива есть претензии — кто кого старше и есть ли среди них старший вообще. Дела семейные. Легко решаются без Кадырова, да и при нём как минимум отложить их вполне реально.
б) А вот к Северной Осетии у ингушей претензии не простые, а территориальные — эхо депортации. Под их решение, что с ослаблением Москвы обретает черты реалистичности, даже с Кадыровым временно подружиться можно, а тот союзнику (и прикрытому флангу) будет весьма рад — если не протупит, конечно.
в) Дагестан, как и Чечня, имеет немного собственной нефти (и газа). Даже несколько больше, чем Чечня, но главное — есть перспективы значительного увеличения её добычи. Шельф Каспия после развала СССР прибрежные государства так и не поделили: для РФ с её масштабами это слёзы, а нагадить бывшим братским республикам россиянам всегда приятно. Дагестан очень неоднороден и за перспективную нефть (добыча, переработка, экспорт) многие там захотят пободаться. То есть Дагестан будет занят собой, с Чечнёй по факту образуется вооружённый нейтралитет, а попытки Москвы обозначить там своё присутствие, подыгрывая по очереди разным кланам, лишь отвлекут и так небогатые ресурсы федералов. В общем, второй фланг у Кадырова тоже прикрыт, опять же, если не втыкать.
г) Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария — слабые звенья российского империализма. Нищета населения, кумовство и коррупция элиток, ну и конечно традиции с духовными скрепами, только не православными, а мусульманскими. Атаки исламистов пока бесперспективны (несмотря на изрядные тактические успехи) из-за больших и всё ещё боеспособных резервов центра, дислоцированных на Ставрополье. Вреда Кадырову эти анклавы феодализма причинить не смогут, а вот пару раз отвлечь противника — вполне.
д) Ставропольский край (как и соседний край, Краснодарский) насыщен российскими войсками. Далеко не все из них боеспособны, но послужить базой для отдыха и снабжения воюющей группировки, обеспечить её маршевым пополнением, прикрыть штабы, госпиталя, центры связи, технической разведки, РЭБ, авиабазы, коммуникации и разнообразные склады — могут попробовать. Получится у них не вдруг, так как чеченцы чувствуют себя на Ставрополье почти как дома, так что прежде чем начинать очередной поход за восстановление территориальной целостности, придётся россиянам изрядно повозиться с тылами, да и потом в тылу будет весело.
6. Лирическое отступление
Может возникнуть вопрос: отчего же вышеперечисленные проблемы не возникли у России ранее, благо, поводов хватало? Так ведь помянутые поводы и были результатом тех самых проблем, просто пожары ранее удавалось тушить деньгами. И дело не только в росте цен на углеводороды: в девяностые и начале нулевых они были весьма низки (собственно, это СССР и доконало). Запад вообще и США в первую очередь вкачали в РФ немерено денег через разнообразные программы помощи, обучения, становления институтов демократии и гражданского общества, даже ядерного разоружения. Сейчас в Кремле это всё именуют подрывной деятельностью, с удовольствием поглаживая карманы, где помощь в основном и осела. Правда, обнаружив в карманах не реальные деньги, а электронные карточки к счетам в западных банках, лёгкая тень озабоченности ложится на их просветлённые лики, но вера в незыблемость презумпции невиновности за пределами РФ, да в квалификацию наёмных юристов, возвращают уверенность в завтрашнем дне, и тени с ликов спадают. Святая простота. Каддафи тоже так думал. А Фирташ так думает до сих пор.
Однако же часть тех денег шла на тушение разнообразных конфликтов. Что-то таки тушили, что-то контролируемо горело аж до подорожания нефти. Потом в Чечне подкупили кадыровых и ямадаевых (как водится, у горцев остался только один), в других местах справились аналогично, хоть менее эпично. Но деньги, прямо как мёд, имеют свойство заканчиваться. Причём на этот раз никто в стабильность РФ вкладывать средства не собирается (санкции, а в перспективе репарации, охоту любому отобьют). Даже на распродаже территорий заработать толком не получится — желающих немного, а те, что есть, желают скупиться оптом недорого.
Когда заканчиваются деньги, скрепы слабеют, и начинает работать принцип домино.
7. Каков расклад на Кавказе Северном (окончание) и Кавказе вообще
Самозванец (третий срок запрещён российской Конституцией) раздаёт земли российские. Например, Китаю. И шельф российский раздаёт. Например, Норвегии. Раздаёт также российские горы, горные луга и горные реки. Например, Азербайджану. За счёт Дагестана. Причём так ловко раздаёт, что дагестанцы в приграничье остаются жить в РФ, а территории, где они на жизнь зарабатывали, отходят соседней стране. Так что если молодому независимому Дагестану удастся избежать крупной гражданской войны (а мелкая будет в любом случае), то предстоит ему крупная война с Азербайджаном (а мелкая будет в любом случае). Ибо традиция гадить братьям у россиян неистребима: сперва Карабах, потом Молдова, потом Грузия, сейчас Украина и вот-вот опять наступит черёд Карабаха в частности и Армении в целом. Как только в Ереване победит тамошний Майдан, так сразу и начнётся. Дело «привычное». Азербайджан и Армения вновь сойдутся в клинче. На чьей стороне будут в этот раз воевать российские «отпускники»? Угадайте. С трёх раз. Третий вариант — на обоих. Не угадаете: воевать будут там и тогда, где и когда Кремль скажет. А в разное время сказано будет разное.
8. Промежуточный итог
В центре этого скопления пороховых бочек находится Чечня. В центре Чечни, тоже не вполне взрывобезопасной, находится Рамзан Кадыров и фитилём тлеющим играет. Причём находится безвылазно там уже довольно долго. Нет чтоб в Москву съездить, проветриться. Болезни мешают. Рамзан в целом здоров, но последнее время часто болеет. Так, по мелочи. Руководить малой родиной эти мелочи не мешают, а вот в Москву, столицу родины крупной, съездить не получается. Видимо, Кадыров тот самый редкостный кавказец, которому московский климат не подходит. Индивидуальная особенность. Проявившаяся в возрасте полного расцвета сил.
Кстати о фитиле. Заняться в Чечне Рамзану есть чем. Поток денег из Москвы усыхает как за счёт «облегчения» рубля, так и вообще. С другой стороны (если глянуть на глобус, так почти буквально) стали поступать полновесные деньги из Саудовской Аравии. На развитие инфраструктуры нефтедобычи с нефтепереработкой. В Москве этому как бы верят, но широкой общественности на всякий случай не сообщают. Перестраховщики.
9. Научно-техническое отступление
а) Абсолютно чёрное тело — физическая абстракция, применяемая в термодинамике и оптике. Идеализированное тело, поглощающее всё падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах и ничего не отражающее.
б) Чёрный лебедь (лат. Cygnus atratus) — птица из рода лебедей (Cygnus) семейства утиных (Anatidae). В стае летают обычно клином.
в) Понятие «Чёрный лебедь» (от Нассим Николас Талеб) — это событие, обладающее тремя свойствами:
- Оно необычно и лежит за пределами наших ожиданий.
- Последствия этого события крайне велики.
- Несмотря на нерядовой характер этого события, человеческая природа заставляет нас придумать такие объяснения этому событию, что оно выглядит задним числом объяснимым и предсказуемым. То есть событие заранее непрогнозируемо.
г) Ввожу в обращение новое понятие: «Абсолютно чёрный лебедь» — это лидер целого клина обычных «чёрных лебедей». Та самая беда, что не ходит одна.
10. Итог окончательный и бесповоротный
Кадыров берёт у всех деньги и не возвращает. Прямо как абсолютно чёрное тело с электромагнитным излучением поступает. Потому что не трус. Он вообще сильный, мощный, целеустремлённый, сообразительный. Типичный лидер. Глава клана. И глава клина «чёрных лебедей». По жизни одиночные «чёрные лебеди» не такая уж и редкость, но их не всегда замечают, так как крушат они лишь прогнившие структуры. А устойчивая страна, система, бизнес под напором «Чёрного лебедя» гнётся, да не ломается. Но когда на жертву обстоятельств пикирует целый клин «чёрных лебедей» с откормленным лидером во главе, то мало никому не покажется, не то что какой-то там сырьевой сверхдержаве-сверхпридатку.
Именно по совкупности вышеизложенного я называю Рамзана «Абсолютно чёрным лебедем» России.
Внимательный читатель может возразить, что Кадыров не обладает третьим свойством даже обычного «Чёрного лебедя» — непрогнозируемостью.
Вы недооцениваете Рамзана Ахматовича! Куда именно он броcит тлеющий фитиль — не знает никто. Даже он. Даже Кремль. Даже саудиты. Поэтому и я не даю детальный прогноз: что-то где-то бахнет, потом пойдёт бахать остальное. Что именно, где, в какой последовательности — без понятия.
А кто там кого победит-завоюет — какая нам, украинцам, разница?
Владимир Васильев, “Петр и Мазепа”