Накануне “Третьей чеченской войны”

Мем «Третья чеченская» завоёвывает популярность. А вместе с популярностью начинает завоёвывать и реальность. Вы недооцениваете Рамзана Ахматовича! Куда именно он броcит тлеющий фитиль — не знает никто. Даже он. Даже Кремль. Даже саудиты.

1. Pourquoi pas?

Мем «Третья чеченская» завоёвывает популярность. А вместе с популярностью начинает завоёвывать и реальность. Вот только есть сомнения: кто кого в реальности завоюет?

Чтобы ответить на этот важный вопрос, неплохо бы уточнить, кто с кем будет воевать, кто из сторон выступит инициатором войны и каковы цели войны у её участников.

2. Ради чего вообще воюют

Воюют на деньги, за деньги или ради денег, иногда одновременно:

а) На деньги. Здесь всё просто — наёмнику платят, он плату отрабатывает.

б) За деньги. Есть приносящий деньги актив, например торговый маршрут или месторождение чего-то полезного. Тут есть варианты — захватить и прибылью воспользоваться или перекрыть-уничтожить, дабы уже контролируемый торговый маршрут процветал или аналогичное месторождение стало прибыльнее.

в) Ради денег. То есть ради перспективы. В этом случае легко не угадать. Захватил какую-то местность, убыточную в криворуких руках аборигенов, с расчётом, что у самого руки ого-го, а оказалось не только кривые, но и растут явно не из плеч. Бывает.

г) Случаются и комплексные решения. Например заплатили наёмнику за дело, а он его не только сделал, но и во вкус вошёл. Дорос, так сказать, из пешки до фигуры, а потом возомнил себя игроком. Игрокам обидно, а нефиг пешек до крайностей доводить.

3. Каков расклад на Северном Кавказе (начало)

Путин — спонсор Кадырова. У Путина заканчиваются деньги (как метко подметил Медведев, «Крым требует жертв»), и Кадырову нужен новый спонсор — не снижать же уровень жизни из-за всякой ерунды. Новому спонсору — новые услуги, разумеется в стиле старых (тот же хакер из Рамзана никакой). Этой как бы новой услугой может быть поддержание уровня цен на нефть с одновременным выбиванием с нефтяного рынка крупного экспортёра, на этот раз — РФ. А что? С Ираком у контролируемого чеченцами ИГИЛ почти получилось, да и йеменская кампания ими не совсем уж провалена: только обстоятельства непреодолимой без серьёзной ПВО силы не позволили перекрыть Аденский залив.

4. Вторая сторона противостояния

Казалось бы, всё просто: одна сторона — кадыровская Чечня, а вторая — путинская Россия. Вот только вся ли? Деньги у РФ заканчиваются не только для Чечни, а совсем. Половина боеспособной российской армии (не путать со всей российской армией!) завязла в Донбассе, остальная половина размазана тонким слоем от Крыма до Средней Азии, даже на Дальнем Востоке вроде что-то шевелится. Российский спецназ обескровлен прямыми потерями, а также не продлёнными и прерванными контрактами. Особенно спецназ РВСН пострадал — его тулили куда ни попадя, ибо не жалко, всё равно в основном муляжи охранял. Перспективная молодёжь, конечно, есть, но её ещё учить и учить, так как обучаемость у россиян, благодаря духовным скрепам, слабенькая. Отсутствие перспектив у страны в целом (едва закончатся санкции, начнутся репарации), открывает ряд частных перспектив для регионов.

5. Каков расклад на Северном Кавказе (продолжение)

а) У ингушей к чеченцам кадыровского разлива есть претензии — кто кого старше и есть ли среди них старший вообще. Дела семейные. Легко решаются без Кадырова, да и при нём как минимум отложить их вполне реально.

б) А вот к Северной Осетии у ингушей претензии не простые, а территориальные — эхо депортации. Под их решение, что с ослаблением Москвы обретает черты реалистичности, даже с Кадыровым временно подружиться можно, а тот союзнику (и прикрытому флангу) будет весьма рад — если не протупит, конечно.

в) Дагестан, как и Чечня, имеет немного собственной нефти (и газа). Даже несколько больше, чем Чечня, но главное — есть перспективы значительного увеличения её добычи. Шельф Каспия после развала СССР прибрежные государства так и не поделили: для РФ с её масштабами это слёзы, а нагадить бывшим братским республикам россиянам всегда приятно. Дагестан очень неоднороден и за перспективную нефть (добыча, переработка, экспорт) многие там захотят пободаться. То есть Дагестан будет занят собой, с Чечнёй по факту образуется вооружённый нейтралитет, а попытки Москвы обозначить там своё присутствие, подыгрывая по очереди разным кланам, лишь отвлекут и так небогатые ресурсы федералов. В общем, второй фланг у Кадырова тоже прикрыт, опять же, если не втыкать.

г) Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария — слабые звенья российского империализма. Нищета населения, кумовство и коррупция элиток, ну и конечно традиции с духовными скрепами, только не православными, а мусульманскими. Атаки исламистов пока бесперспективны (несмотря на изрядные тактические успехи) из-за больших и всё ещё боеспособных резервов центра, дислоцированных на Ставрополье. Вреда Кадырову эти анклавы феодализма причинить не смогут, а вот пару раз отвлечь противника — вполне.

д) Ставропольский край (как и соседний край, Краснодарский) насыщен российскими войсками. Далеко не все из них боеспособны, но послужить базой для отдыха и снабжения воюющей группировки, обеспечить её маршевым пополнением, прикрыть штабы, госпиталя, центры связи, технической разведки, РЭБ, авиабазы, коммуникации и разнообразные склады — могут попробовать. Получится у них не вдруг, так как чеченцы чувствуют себя на Ставрополье почти как дома, так что прежде чем начинать очередной поход за восстановление территориальной целостности, придётся россиянам изрядно повозиться с тылами, да и потом в тылу будет весело.

6. Лирическое отступление

Может возникнуть вопрос: отчего же вышеперечисленные проблемы не возникли у России ранее, благо, поводов хватало? Так ведь помянутые поводы и были результатом тех самых проблем, просто пожары ранее удавалось тушить деньгами. И дело не только в росте цен на углеводороды: в девяностые и начале нулевых они были весьма низки (собственно, это СССР и доконало). Запад вообще и США в первую очередь вкачали в РФ немерено денег через разнообразные программы помощи, обучения, становления институтов демократии и гражданского общества, даже ядерного разоружения. Сейчас в Кремле это всё именуют подрывной деятельностью, с удовольствием поглаживая карманы, где помощь в основном и осела. Правда, обнаружив в карманах не реальные деньги, а электронные карточки к счетам в западных банках, лёгкая тень озабоченности ложится на их просветлённые лики, но вера в незыблемость презумпции невиновности за пределами РФ, да в квалификацию наёмных юристов, возвращают уверенность в завтрашнем дне, и тени с ликов спадают. Святая простота. Каддафи тоже так думал. А Фирташ так думает до сих пор.

Однако же часть тех денег шла на тушение разнообразных конфликтов. Что-то таки тушили, что-то контролируемо горело аж до подорожания нефти. Потом в Чечне подкупили кадыровых и ямадаевых (как водится, у горцев остался только один), в других местах справились аналогично, хоть менее эпично. Но деньги, прямо как мёд, имеют свойство заканчиваться. Причём на этот раз никто в стабильность РФ вкладывать средства не собирается (санкции, а в перспективе репарации, охоту любому отобьют). Даже на распродаже территорий заработать толком не получится — желающих немного, а те, что есть, желают скупиться оптом недорого.

Когда заканчиваются деньги, скрепы слабеют, и начинает работать принцип домино.

7. Каков расклад на Кавказе Северном (окончание) и Кавказе вообще

Самозванец (третий срок запрещён российской Конституцией) раздаёт земли российские. Например, Китаю. И шельф российский раздаёт. Например, Норвегии. Раздаёт также российские горы, горные луга и горные реки. Например, Азербайджану. За счёт Дагестана. Причём так ловко раздаёт, что дагестанцы в приграничье остаются жить в РФ, а территории, где они на жизнь зарабатывали, отходят соседней стране. Так что если молодому независимому Дагестану удастся избежать крупной гражданской войны (а мелкая будет в любом случае), то предстоит ему крупная война с Азербайджаном (а мелкая будет в любом случае). Ибо традиция гадить братьям у россиян неистребима: сперва Карабах, потом Молдова, потом Грузия, сейчас Украина и вот-вот опять наступит черёд Карабаха в частности и Армении в целом. Как только в Ереване победит тамошний Майдан, так сразу и начнётся. Дело «привычное». Азербайджан и Армения вновь сойдутся в клинче. На чьей стороне будут в этот раз воевать российские «отпускники»? Угадайте. С трёх раз. Третий вариант — на обоих. Не угадаете: воевать будут там и тогда, где и когда Кремль скажет. А в разное время сказано будет разное.

8. Промежуточный итог

В центре этого скопления пороховых бочек находится Чечня. В центре Чечни, тоже не вполне взрывобезопасной, находится Рамзан Кадыров и фитилём тлеющим играет. Причём находится безвылазно там уже довольно долго. Нет чтоб в Москву съездить, проветриться. Болезни мешают. Рамзан в целом здоров, но последнее время часто болеет. Так, по мелочи. Руководить малой родиной эти мелочи не мешают, а вот в Москву, столицу родины крупной, съездить не получается. Видимо, Кадыров тот самый редкостный кавказец, которому московский климат не подходит. Индивидуальная особенность. Проявившаяся в возрасте полного расцвета сил.

Кстати о фитиле. Заняться в Чечне Рамзану есть чем. Поток денег из Москвы усыхает как за счёт «облегчения» рубля, так и вообще. С другой стороны (если глянуть на глобус, так почти буквально) стали поступать полновесные деньги из Саудовской Аравии. На развитие инфраструктуры нефтедобычи с нефтепереработкой. В Москве этому как бы верят, но широкой общественности на всякий случай не сообщают. Перестраховщики.

9. Научно-техническое отступление

а) Абсолютно чёрное тело — физическая абстракция, применяемая в термодинамике и оптике. Идеализированное тело, поглощающее всё падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах и ничего не отражающее.

б) Чёрный лебедь (лат. Cygnus atratus) — птица из рода лебедей (Cygnus) семейства утиных (Anatidae). В стае летают обычно клином.

в) Понятие «Чёрный лебедь» (от Нассим Николас Талеб) — это событие, обладающее тремя свойствами:

Оно необычно и лежит за пределами наших ожиданий. Последствия этого события крайне велики. Несмотря на нерядовой характер этого события, человеческая природа заставляет нас придумать такие объяснения этому событию, что оно выглядит задним числом объяснимым и предсказуемым. То есть событие заранее непрогнозируемо.

г) Ввожу в обращение новое понятие: «Абсолютно чёрный лебедь» — это лидер целого клина обычных «чёрных лебедей». Та самая беда, что не ходит одна.

10. Итог окончательный и бесповоротный

Кадыров берёт у всех деньги и не возвращает. Прямо как абсолютно чёрное тело с электромагнитным излучением поступает. Потому что не трус. Он вообще сильный, мощный, целеустремлённый, сообразительный. Типичный лидер. Глава клана. И глава клина «чёрных лебедей». По жизни одиночные «чёрные лебеди» не такая уж и редкость, но их не всегда замечают, так как крушат они лишь прогнившие структуры. А устойчивая страна, система, бизнес под напором «Чёрного лебедя» гнётся, да не ломается. Но когда на жертву обстоятельств пикирует целый клин «чёрных лебедей» с откормленным лидером во главе, то мало никому не покажется, не то что какой-то там сырьевой сверхдержаве-сверхпридатку.

Именно по совкупности вышеизложенного я называю Рамзана «Абсолютно чёрным лебедем» России.

Внимательный читатель может возразить, что Кадыров не обладает третьим свойством даже обычного «Чёрного лебедя» — непрогнозируемостью.

Вы недооцениваете Рамзана Ахматовича! Куда именно он броcит тлеющий фитиль — не знает никто. Даже он. Даже Кремль. Даже саудиты. Поэтому и я не даю детальный прогноз: что-то где-то бахнет, потом пойдёт бахать остальное. Что именно, где, в какой последовательности — без понятия.

А кто там кого победит-завоюет — какая нам, украинцам, разница?

Владимир Васильев, “Петр и Мазепа”