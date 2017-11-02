Бюджет Крыма на 80% дотационный

Оккупационная администрация Крыма планирует, что в следующие три года бюджет захваченного полуострова будет пополнятся за счет «безвозмездных дотаций и субсидии из федерального бюджета». Предполагается, что их доля в доходах аннексированного региона будет увеличиваться ежегодно и достигнет 79% к 2020 году.

Это вытекает из проекта бюджета Крыма.

В документе содержатся планы о том, что в 2018 году объем безвозмездных перечислений составит 129,5 млрд руб. при совокупных доходах 168 млрд руб. В 2019 году Крым, надеются коллаборационисты, получит от «федерального центра» 143 млрд руб., а в 2020-м − 150 млрд руб. При этом не скрывается, что объемы «федерального финансирования» будут расти быстрее собственных доходов Крыма. Последние планируются в диапазоне 38 − 40 млрд руб.

Так называемое «Министерство финансов Крыма» собирается в следующие три года разобраться с долгом по облигациям, выпущенным в 2011 году. Срок погашения этого долга пришел еще в июне 2014 года, однако АРК его пропустила.

По данным Минфина России, в настоящее время у оккупированного Крыма 390 млн руб. «долга», включая «долг» по спорным внешним обязательствам на $5 млн. С 2019 года Крым планирует нулевой размер «госдолга».

РБК