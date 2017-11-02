Пайфер: Есть большая вероятность предоставления летального оружия Украине

Ключевые фигуры в администрации президента США Дональда Трампа поддерживают идею предоставления Украине летального оружия. Потому существует высокая вероятность того, что хозяин Белого дома примет соответствующее решение.

Об этом заявил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

«Большинство институтов американского правительства поддерживают это. Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов несколько месяцев назад открыто объяснил, что и он, и глава Объединенного комитета, и Европейское командование Вооруженных Сил США поддерживают предоставление Украине оружия», − сказал он.

Кроме того, за предоставление оружия Украине выступает руководство Пентагона, в том числе министр обороны Джеймс Мэттис. Поддержали идею и в Госдепартаменте.

«Итак, дело за президентом, и я очень надеюсь, что он не будет продолжать политику предыдущей администрации и наконец позволит предоставить летальное оружие для Украины», − резюмировал Пайфер.

«Укринформ»