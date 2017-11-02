Тяжелое похмелье. Судьбы донбасских коллаборационистов

Порядка трехсот россиян содержатся сегодня в СИЗО Донбасса — об этом заявил гражданин России, журналист Роман Манекин, больше трех лет, с начала «русской весны», проработавший под пулями в ДНР.

300 россиян, томящихся в донецких и луганских тюрьмах, — это серьезное обвинение. Кто эти люди? За что они арестованы? Почему российские власти не пытаются вмешаться в их судьбу?

И, самое главное, существуют ли пофамильные списки — ведь многих из них на родине наверняка разыскивают родные и близкие.

«МК» удалось отыскать следы одного их тех, кто уже два года находится за решеткой в Луганске, — это заместитель командира отдела контрразведки МБ «Призрак», личный друг комбрига Алексея Мозгового.

Сам Мозговой, как известно, погиб в результате теракта два года назад. А вот его помощник и доверенное лицо 36‑летний уроженец Башкирии Андрей Козлов жив до сих пор, как утверждают свидетели, но находится в заключении.

Один из трех сотен человек… Какой информацией владел Андрей Козлов и для кого мог быть опасен — в расследовании «МК».

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий — несменяемые главы ДНР и ЛНР. К журналисту Роману Манекину есть много вопросов. Но вряд ли он сможет дать на них ответы в ближайшем будущем. Известно, что пофамильные списки арестованных россиян вроде бы были у него в руках, он получил их во время одного из посещений донецких СИЗО в качестве правозащитника. Вскоре после этого, 12 октября, Романа похитили.

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Неизвестные люди, предположительно из окружения главы ДНР Александра Захарченко, ворвались в донецкую квартиру журналиста, забрали Манекина и увезли его куда-то вместе с женой — супругу затем отпустили, последнее, что она может сказать о муже, что его избивали у нее на глазах прикладами автомата. О том, что это не местные бандюки или украинские диверсанты, свидетельствует тот факт, что незнакомцы заявились к Роману вместе с полицейскими, которые провели у него обыск.

Изъяли флешки, компьютерные файлы, перетряхнули записи в блокнотах — судя по характеру оперативных мероприятий, не исключено, что искали те самые списки арестованных в ДНР россиян.

Журналист Роман Манекин своими последними расследованиями, судя по всему, сильно досаждал местным властям. Фото: кадр из видео Две недели о судьбе Манекина ничего не было известно. Шум подняли бывшие добровольцы, давно вернувшиеся в Россию, с ними у Романа отношения складывались сложно, в своих статьях он не раз обвинял многих из них в жестокости и даже в военных преступлениях, однако именно «заклятые друзья» в итоге и забили тревогу. «Прошло уже больше десяти дней со времени моих личных обращений в МИД и Госдуму о похищении журналиста Романа Манекина, но реакции до сих пор нет, — говорит Иоанн Семенов, Герой России, получивший это звание за военные действия в Чечне. — Считаю, что задержание Манекина напрямую связано с критикой руководства ДНР и его журналистскими расследованиями».

Но вернемся к сенсационным спискам.

Признанные Украиной

«Я знаю по крайней мере одного россиянина, который сидит по ложным обвинениям в Луганске вот уже два года. Это помощник по юридическим вопросам командира «Призрака» Алексея Мозгового — Андрей Козлов» — Елена Павлова (она попросила назвать себя именно так, опасаясь преследований со стороны луганских властей) пришла в «МК» сама. Козлову она не родственница и даже не друг — никто, они и виделись-то всего пару раз. Но именно Елена и такие, как она, из последних сил и возможностей, которых не так уж и много, бьются сейчас за его освобождение.

Почему? Может быть, оттого, что этот человек — единственное, что осталось от той героической эпохи 2014‑го? Когда все жили надеждами, а легендарный комбриг Мозговой писал вещие стихи о своей будущей смерти.

«Неплохо в мае умереть,/ Могильщику копать удобно. /И соловьи все будут петь/ Последний раз так бесподобно» — эти строки стали пророческими, командира «Призрака» убили 23 мая 2015‑го.

Елену Павлову можно смело назвать волонтером Донбасса. Москвичка, в боевых действиях не участвовала, однако с конца 2014 года не раз ездила на «ту сторону», возила гуманитарку, помогала чем могла. В первые месяцы войны добровольных энтузиастов, мечтающих помочь «русскому миру», было еще много.

«Тогда же я и познакомилась с Мозговым, попала к нему на пресс-конференцию. Алексей Борисович, как известно, начинал заниматься и политической деятельностью, его не устраивало многое из того, что творилось тогда в Луганске, — вспоминает Елена. — Оппозиционное движение, которое Мозговой создал, называлось «Возрождение Донбасса». Насколько я понимаю, он хотел идти с ним на выборы… И его бы обязательно поддержали, я думаю, так как среди гражданского населения Мозговой пользовался огромным авторитетом. Помимо самого комбрига в его организации на всякий случай было еще два учредителя, пресс-секретарь Анна Семелюк и третий — тот самый Андрей Козлов, юрист по образованию, он долгое время работал следователем в Уфе, затем руководил юридическим агентством в Москве, сотрудничал с Госдумой, участвовал в разработке ряда законопроектов, вероятно, он и готовил комплект документов для регистрации движения Мозгового.

Андрей Козлов, Анна Семелюк, Алексей Мозговой: двое из троих учредителей «Возрождения Донбасса» уже мертвы. Фото: topwar.ru В России подобную организацию никто бы официально не зарегистрировал. Это противоречило бы Минским соглашениям и было бы откровенным вызовом. В Луганске тоже — но по другой причине, так как движение планировало сразу стать в жесткую конфронтацию к руководству непризнанной республики.

Поэтому оформили «Возрождение Донбасса» на… Украине при содействии ОБСЕ. Да, это не описка — согласно украинскому законодательству подобное вполне возможно, так как ЛНР, по мнению Киева, остается частью Украины, а его граждане — гражданами Украины же, поэтому они имеют полное право создавать и регистрировать любые общественные движения без права ведения финансовой деятельности, просто послав по почте комплект регистрационных документов в Киев. Скорее всего, эту идею и выдвинул юрист Андрей Козлов, «следак», как его еще называли.

Вот что пишет в своем расследовании причин убийства Мозгового журналист Роман Скоморохов: «В указанный день Анна Семелюк отправила в Киев пакет. 5 мая пакет был получен в Минюсте. 8 мая украинский Минюст удовлетворил просьбу граждан Мозгового, Козлова и Семелюк в регистрации. То есть на тот момент это общественное движение стало единственной организацией, признанной Украиной на территории непризнанной республики с момента ее фактического отделения».

Именно это послание в мае 2015-го было отправлено Анной Семелюк в Минюст Украины для регистрации нового оппозиционного движения. Фото: topwar.ru Нет сомнений в том, что «Возрождение» получило бы безусловную поддержку народа на выборах, а Мозговой и его замы, зарегистрированные в качестве депутатов и имеющие связи с ОБСЕ, могли бы начать мирные переговоры с Киевом.

Или даже сам Киев предложил бы им это. Алексей Мозговой объявил, что с 25 мая полностью складывает с себя полномочия комбрига. При этом он становился бы легитимным в глазах украинской власти. Такой человек руководству ЛНР был не просто не нужен — он был для них опасен, как граната с сорванной чекой.

И только гибель командира «Призрака» ровно через две недели вместе со своим пресс-секретарем и второй учредительницей Анной Семелюк решила эту проблему.

Мертвый герой гораздо лучше живого оппозиционера.

«Некоторое количество листов бумаги с нанесенными знаками оказались для кого-то страшнее танков и пушек. Страшнее, чем обещанный в свое время сгоряча поход «Призрака» на Луганск», — пишет в своем аналитическом блоге журналист Роман Скоморохов.

Доказательством того, что эта версия смерти комбрига имеет право на существование, служит обстоятельство, что когда главе ЛНР Плотницкому уже после гибели Мозгового и Семелюк стало известно, что есть еще один учредитель оппозиционного движения — Андрей Козлов, и что тот еще жив, то был немедленно отдан приказ о его аресте.

Памятник мертвому герою

«В день ареста Козлов сказал ребятам, что идет разговаривать с Плотницким, будет обсуждать вопросы по их с погибшим Мозговым общественному движению, — рассказывает Елена Павлова. — Говорят, что его предупреждали: не ходи туда. Но Козлов не послушался и попал в западню.

После расправы над Мозговым «Призрак» также был ликвидирован. Против всех идейных руководителей подразделения, отказавшихся предавать своего командира, возбудили уголовные дела. Памятник Алексею Мозговому, который жители Алчевска, где стояла знаменитая бригада, установили на свои средства, хотели снести по приказу Плотницкого. Простые люди совместно с военнослужащими дежурили у монумента, охраняя его.

Боялся ли Игорь Плотницкий политической карьеры Алексея Мозгового? Фото: соцсети Получается, что даже мертвым комбриг все равно оставался неудобным для некоторых живых.

Андрей же Козлов был брошен в камеру. По словам его товарищей, первое время он еще мог им писать и общаться по телефону из следственного изолятора, затем эта ниточка оборвалась…

«По нашим данным, Козлова, бывшего следователя, специально держали в камере вместе с рецидивистами, — рассказывают знающие сегодняшнюю обстановку в ЛНР. — Он был ими жестоко избит, разорвалась печень. Врачи спасли его чудом. Также Андрей с детства страдал тяжелой формой почечной недостаточности и постоянно нуждался в лекарственных препаратах, которые ему не давали».

Место гибели командира «Призрака» Алексея Мозгового. Май 2015-го. Фото: соцсети «Говорят, его просто убивали на допросах», — свидетельствуют местные источники. В чем же, по мнению властей, состояла вина бывшего заместителя Алексея Мозгового?

Андрей Козлов пришел в «Призрак» осенью 2014 года. Тогда в Алчевске, как и в других населенных пунктах ЛНР, действовал строгий комендантский час, военнослужащие, заступившие на службу, передвигались по городу только с автоматами, окрестности наводнили бесконтрольным оружием, которого после дебальцевских событий хватало; пьяные драки, вымогательство, мародерство, насилие…

К моменту приезда в Луганск Козлова на гауптвахте («на подвале») батальона «Призрак» находились несколько задержанных. Козлов допросил их и выяснил, что многие сидят ни за что, эти люди были отпущены, других, чья вина подтвердилась, передали милиции вместе с собранными доказательствами.

По данным следствия, которые на сегодняшний момент засекречены, Козлова обвинили в том, что, дескать, он вместе с Мозговым устанавливал в Алчевске свои правила, не согласованные с руководством Луганской республики. Сам бывший заместитель Мозгового виновным себя не признал. Так как полагал, что честно исполнял должностные обязанности в тяжелых условиях военного времени и в соответствии с приказами командования боролся с бандитским произволом.

Из воспоминаний сослуживцев: «Андрей Козлов вместе с оперативниками комендатуры и группами оперативного реагирования, рискуя жизнью, неоднократно выезжал на задержания, арестовывал наркоторговцев, убийц, пьяных военнослужащих, самовольно покинувших свои подразделения вооруженными, торговцев бесхозным оружием и наркотой».

«Так как милиция не имела материального снабжения, то сотрудники МВД нередко просили, чтобы арестованные содержались в подвале «Призрака», где имелась возможность их кормить за счет гуманитарной помощи, и даже сами приезжали в эти подразделения проводить дознания», — вспоминают участники тех событий.

Так что порядок в прифронтовом Алчевске смогли навести во многом благодаря Андрею Козлову.

Остаться в живых?

«Мне его искренне жалко. Бороться за Андрея некому, его отец привез из России документы, характеристики, медицинские справки, но больше пожилые родители ничего для сына сделать не могут, а к Андрею не допускают даже адвокатов», — переживает волонтер Елена Павлова.

По слухам, Козлов был осужден еще год назад . Но приговор до сих пор не вступил в законную силу — так как в ЛНР не действует Верховный суд, который должен был рассмотреть апелляцию по его поводу.

Даже если «следак» еще жив, в чем тоже большие сомнения, он не может быть освобожден и по УДО. Хорошо, если вообще выйдет на свободу. По нашим данным, многие осужденные в непризнанных республиках не могут освободиться, даже когда сроки их наказания истекли, потому что никто, кроме Верховного суда, которого нет, не имеет права рассмотреть поданные ранее апелляции. Получается юридический казус, что срок закончен, а апелляция еще не рассмотрена — так что сиди.

Сколько среди таких «сидельцев» россиян?

В ЛНР нет «красных зон» для бывших сотрудников правоохранительных органов, поэтому в колонии Андрея Козлова, если он туда все-таки попадет, в окружении рецидивистов не ждет ничего хорошего. К тому же блатные, по слухам, не очень любят «Призрак», который когда-то пресекал на корню многие их удачные коммерческие проекты.

И в этом криминальные авторитеты, судя по всему, найдут понимание у руководства непризнанной республики.

«Сегодня в Алчевске все «хорошо»: тот, кто должен крышевать, крышует, тот, кто должен воровать, ворует», — усмехаются местные.

Конечно, с точки зрения Плотницкого и Ко, Мозговой и его помощники — настоящие коллаборационисты, которые имели реальную возможность прекратить войну и пойти на переговоры с Киевом еще в 2015 году.

А что в этом плохого, собственно говоря? Это не трусость и не предательство. Лучше худой мир, чем то безвременье и стагнация, во что переродилась «русская весна» на Донбассе сегодня.

Беспредел, коррупция, еще большая нищета… От чего ушли с Украины, к тому и пришли. Поменялись только лозунги и фамилии первых лиц.

Никакая война не может и не должна длиться вечно. Особенно когда она выгодна только правящей клике, которая сделает все, чтобы продлить свое существование у кормушки. А ведь если бы не ко времени совершенное убийство командира «Призрака», вся история могла бы пойти по-другому.

Согласно данным похищенного журналиста Романа Манекина, Андрей Козлов — лишь один из трехсот находящихся ныне под арестом россиян. И вот уже сам Манекин в заключении.

Руководство непризнанных республик утверждает, что те наши соотечественники, которые у них сидят, — это мародеры и бандиты из числа бывших ополченцев, отбросы общества.

Но судьба бывшего следователя Андрея Козлова показывает, что не все так однозначно.

И в этом смысле конец 2017‑го на Донбассе ничем не лучше 1937‑го.

На этом водохранилище вблизи Донецка якобы было найдено тело мужчины, похожего на Романа Манекина. P.S. Когда материал уже был написан, появилась информация о том, что труп мужчины, похожего на журналиста Романа Манекина, обнаружили в Донецке на берегу Кальмиусского водохранилища. На теле видны следы пыток и издевательств, смерть наступила от выстрелов в голову. В настоящее время (на 27 октября) останки российского гражданина родственникам не выданы.

Донецкие власти данную информацию не подтверждают и не опровергают.

МК