“Сечин-потрошитель” или топ-5 захватов Сечина

1. ЮКОС – главный козырный туз Сечина. Расправа с Ходорковским положила начало коллаборации Сечина и siloviki, сделала его негласным их лидером. И их же руками убрали Богданчикова, с помощью которого Сечин и сумел построить энергетическую империю, и, убрав старого товарища, получил в итоге полный контроль над Роснефтью.

2. Евтушенков и его активы. Башнефть, домашний арест, АФК «Система», миллиарды долларов. Показательный кейс Сечина-потрошителя.

3. «Сворачивание» реформы Чубайса по ликвидации госмонополии РАО ЕЭС.

4. Тандем с Потаниным по возврату ему контроля за «Норникелем» в 2008 году. Фактически, это была победа над всей старой гвардией – Волошин, Юмашев, Дьяченко, Дерипаска, и окончательно показала всему двору, кто является реальной силой в стране.

5. 1. «Дело Улюкаева». Помешал Улюкаев с Евиушенковым, а также нужно было освободить кресло министра для нового фаворита. Плюс грядущая Приватизация самой «Роснефти» и налог на полезные ископаемые. Символично, что задержанием бывшего министра занималось 6 управление ФСБ – так называемый «Сечинский спецназ», специально созданный Игорем Ивановичем и обладающий неограниченными полномочиями.

5. 2. Коммерческие активы Блажко – ранее перестав платить аренду (Роснефть является основным арендатором бизнес-центра «Нордстар Тауэрс») Блажко, тот не смог обслуживать кредит перед Сбербанком, в итоге долг выкупила Роснефть, тем самым получив фактически контроль над зданием. Сейчас же фактически Блажко находится под домашним арестом, очевидно, пока не отдаст ТРЦ «Щука». Так уже просидел когда-то Евтушенков три месяца.

Что не удалось:

1. Газпром – политический актив Сечин с огромной радостью бы забрал под личный контроль, он не раз открыто заявлял в прессе о неэффективности руководителя. Но Миллер пока угоден гаранту, а, значит, мысли о национальном достоянии пока придётся отложить, тем более дел много.

2. «Русснефть» – в 2006 году Роснефть хотела выкупить компанию со схожим названием, но Гуцериев отказался продавать, за что сразу получил уголовное дело. Продал компанию спешно Дерипаске и уехал из страны. Тогда активно за товарища вступался в том числе Евтушенков, говорят, именно этот эпизод стал началом вендетты Сечина против Евтушенкова. Поскольку Гуцериев был прощён и сумел вернуть компанию.

3. Главный провал – снятие Лужкова с должности мэра. Фактически это было противостояние Сечин-Медведев. Именно поддержка Сечина создала у Лужкова иллюзии о собственной неприкосновенности, и такой развязки конфликта с Медведевым он не ожидал.

Незыгарь