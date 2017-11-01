123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

НАТО знает, что делать в случае эскалации российской агрессии, – представитель Украины в Альянсе

 Укринформ
01 ноября 2017

Североатлантический альянс имеет планы на случай эскалации российской военной агрессии против Украины

Об этом заявил глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

“Безусловно, планирование обязательно происходит. Его результатом является реакция Альянса по усилению военного присутствия в Балтии, Польши, Румынии и Болгарии. Это не случайно. Ведь является ответом на растущую угрозу со стороны России, что подтверждается попыткой аннексии Крыма и дестабилизации востока Украины”, – сказал он.

В то же время Пристайко подчеркнул, что Украина не является членом НАТО, участников которого все союзники обязаны защищать.

 Укринформ

Tags: Вадим Пристайко, НАТО, Россия

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены