НАТО знает, что делать в случае эскалации российской агрессии, – представитель Украины в Альянсе

Североатлантический альянс имеет планы на случай эскалации российской военной агрессии против Украины

Об этом заявил глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

“Безусловно, планирование обязательно происходит. Его результатом является реакция Альянса по усилению военного присутствия в Балтии, Польши, Румынии и Болгарии. Это не случайно. Ведь является ответом на растущую угрозу со стороны России, что подтверждается попыткой аннексии Крыма и дестабилизации востока Украины”, – сказал он.

В то же время Пристайко подчеркнул, что Украина не является членом НАТО, участников которого все союзники обязаны защищать.

Укринформ