Россия пытается разжечь новый конфликт на Балканах, – посол Украины в Сербии

Посол Украины в Сербии Александр Александрович считает, что Россия пытается разжечь новый конфликт на Балканах.

Об этом он заявил в интервью Balkan Insight

По словам дипломата, на данный момент на стороне боевиков на Донбассе воюют около 300 сербов. И хотя законодательство Сербии запрещает гражданам воевать на территории других стран, наемники продолжают ездить в Украину. Александрович уверен, что нынешние связи между Сербией и Россией служат препятствием для решения этого вопроса.

“Ни один сербский гражданин не был отправлен в тюрьму за наемническую деятельность против Украины. Если я не прав, я приглашаю сербское правительство опровергнуть мои слова”, – говорит дипломат.

В то же время Александрович отметил, что Россия занимается подготовкой сербских наемников.

“Россия готовит сербских наемников, чтобы убивать украинцев. Россия использовала сербских экстремистов, чтобы осуществить государственный переворот в Черногории. Россия поощряет сербский сепаратизм в Республике Сербской для дестабилизации Боснии и Герцеговины”, – уверен украинский дипломат.

Также он указал и на другие действия России, которые направлены на дестабилизацию ситуации на Балканах.

“Россия использует сербский фактор для дестабилизации Македонии. Россия играет активную роль в столкновении косовских сербов с косовскими албанцами. Россия продает свои самолеты Сербии, чтобы создать напряжение с Хорватией”, – говорит Александрович.

УНИАН