Мониторинговая миссия ООН включит в свой доклад факт уничтожения Ханского дворца в Крыму

Представительство Президента Украины в АР Крым, которое расположено в Херсоне, провело встречу с представителями Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба представительства.

В частности, во время встречи Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин и его первый заместитель Изет Гданов обсудили ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму, а также договорились о проведении подобных встреч каждый месяц.

Кроме того, представители миссии были проинформированы о ситуации с Ханским дворцом в Бахчисарае.

Как сообщил в комментарии сайту «15 минут» Изет Гданов, в ходе обсуждения представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека сказали, что включат информацию об уничтожении памятника в свой отчет о ситуации в Крыму.

Ранее журналист Осман Пашаев опубликовал фото реконструкции Ханского дворца в Бахчисарае, в ходе которой были повреждены росписи XVIII века, снята черепица со здания Буюк хан джами (Большая Ханская мечеть), а также поврежден фасад дворца. Он также отметил, что над реставрацией памятника истории и культуры общемирового значения работают не специалисты, а обычные строители.

“15 минут”