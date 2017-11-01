На что в 2018 году потратится Кремль

Бюджет РФ – важнейший документ, определяющий политику Путина и его команды на ближайшее время.

В минувшую пятницу Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2018 год и на период до 2020 года. Эту важнейшую новость сейчас пытаются всячески утопить в ворохе новостей о “выдвижении” очередных блондинок “в президенты”, однако давайте к ней вернемся, поскольку это важнейший документ, определяющий политику Путина и его команды на ближайшее время, в том числе дающий понять, что они собираются делать после президентских выборов, если Путину удастся продлить свой мандат.

Итак, давайте вкратце разберем, что с этим бюджетом не так. Для начала главная цифра:

сумма расходов на чиновников и силовиков (статьи “Общегосударственные вопросы”, “Национальная оборона”, “Национальная безопасность и правоохранительная деятельность”) против суммы расходов по статьям “Образование” и “Здравоохранение” – 37,4% против 6,8%.

Довольно четко иллюстрирует приоритеты власти. И эти приоритеты не меняются: в 2017 году была такая же картина. Справедливости ради, расходы на образование и медицину в бюджете-2018 планируется чуть увеличить, но понятно, что это все предвыборная подачка, а с 2019 года расходы на образование и медицину опять планируется снижать; до докризисного уровня они так и не дорастут; доля расходов на образование и медицину в бюджете так и остается меньше 7% – позорище.

Никакого роста доходов населения не планируется. Рост реальных доходов населения на 2018-2020 годы закладывается мизерный: 1-2% в год в “базовом” и “целевом” сценарии и околоноля в “консервативном”. Зато планируется заметное повышение налогов и поборов. Но не для всех: госкомпании освобождены от физкультуры

В отличие от всей остальной экономики, налоги на Газпром снижаются. Плановые поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на природный газ в 2018 году – минус 11% к бюджету-2017, по экспортным пошлинам на газ – минус 3,2%. В совокупности минус 77,3 млрд рублей поступлений от газовой отрасли к уровню 2017 года. С чего это, интересно понять? Согласно отчету Газпрома за первое полугодие этого года, цены экспорта газа в Европу растут: $192 за тысячу кубометров во втором квартале этого года против $172 во втором квартале 2016 года.

По дивидендам госкомпаний тоже все никуда не годится. По принятому год назад закону о бюджете-2017, правительство рассчитывало получить от госкомпаний аж 484 миллиарда рублей (помните громкие разглагольствования про то, что “госкомпании должны платить 50% чистой прибыли по МСФО?). Сейчас, в материалах ко внесенному проекту бюджета на следующий год, они планируют всего 234 млрд – сумма более чем уполовинилась. В 2018-2019 годах она не сильно вырастет. Посылают путинские госкомпании правительство подальше с требованием платить побольше дивидендов, и им все позволяется.

Самая жестоко урезаемая в федеральном бюджете статья – “Пенсионное обеспечение”. Она уменьшается на 11% по сравнению с бюджетом-2017, или на 400 млрд рублей (с 3,6 до 3,2 триллионов).

Ну и черт с ними с пенсионерами, попросят у родственников денег, а вот на что путинская власть не жалеет денег – так это на пропаганду, и конечно же, на любимый Крым. По статье “Средства массовой информации” предполагается рост расходов с 77 млрд рублей в бюджете-2017 до 83 млрд рублей в бюджете-2018, основной бенефициар “Телевидение и радиовещание”, родное, плюс 4 миллиарда рублей.

Особо хорошо придется Марго Симоньян и ее “Раша Тудей”, финансирование которых планируется увеличить почти на 11%, с 23,5 до 26 млрд рублей. То есть ключевым направлением пропаганды Путин для себя видит даже не наших несчастных оболваненных сограждан, а промывку мозгов населению других стран. На Брекзит, на Ле Пен, на Каталонию, на вот это все. Все играет в глобальные геополитические игры.

Крым получит более 207 млрд рублей по различным программам поддержки – против 193 млрд в 2017 году. Ни один субъект РФ на такие деньги претендовать не может.

Хотя Минфин закладывает в проект бюджета оптимистичные оценки роста экономики – 2-3% роста ВВП в год – на самом деле им просто неоткуда взяться: сам же проект бюджета предполагает, что рост доходов населения будет очень слабым, цены на нефть – низкими, рост экспорта ТЭК – нулевым, отток капитала хоть и уменьшится, но продолжится.

Откуда 2-3% роста ВВП? Подсказка: правительство закладывает в прогноз какой-то невероятно по нынешним временам высокий рост инвестиций, 5-7% в год. Можно ли представить, что в такой обстановке инвесторы будут вот так рвать тельняшку вкладывать в Россию? Я не могу. То есть этот “инвестиционный рост” просто нарисован, это в чистом виде предвыборное враньё.

Владимир Милов, “Новое Время”