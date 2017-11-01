Кадыров обвинил в убийстве Окуевой украинские власти

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил украинские спецслужбы в организации убийства гражданки Украины Амины Окуевой, которая погибла в результате обстрела автомобиля в Киевской области 30 октября.

Кадыров написал в сети Telegram, что Киев хотел таким образом «обвинить Россию в своих бедах» и отвлечь внимание Запада от антиправительственных митингов в Украине.

Напомним, Амина Окуева погибла в результате обстрела автомобиля под Киевом вечером в понедельник, 30 октября. Ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем автомобиля, получил травмы, однако его жизни в настоящий момент ничего не угрожает. По предварительным данным, Окуева скончалась от выстрела в голову. Предположительно, в нее попало шесть пуль из автомата Калашникова.

Как известно, Амина Окуева принимала участие в Революции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона «Киев-2».

В июне этого года на Окуеву и Осмаева было совершено покушение. Тогда Амине удалось ранить террориста и спасти жизнь себе и супругу.

“Крым.Реалии”