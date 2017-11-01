В Днепре похоронили Амину Окуеву

В среду, 1 ноября, в Днепре была тайно похоронена военнослужащая Амина Окуева, убитая в 30 октября под Киевом. Она была погребена по мусульманским обычаям рядом с могилой командира международного добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Иссы Мунаева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА» Саид Исмагилов.

«Только что нашу героическую сестру Амину Окуеву похоронили в соответствии с мусульманскими религиозными традициями. Я вынужден дать некоторые объяснения относительно особенностей мусульманского обряда погребения. Во-первых, ее похоронили не вчера, а сегодня. У мусульман, по канону, ночью не хоронят умерших. Похоронили не в Киеве. Никакого тайного молебна вчера в мечети Исламского культурного центра Киева не происходило. Погребальный джаназа-намаз совершается только в присутствии тела умершего человека. Поскольку родственники и близкие люди Амины, из соображений безопасности решили не привозить ее для осуществления джаназа-намаза в мечеть, то вчера джаназа-намаз не осуществлялся», − написал он.

По словам Исмагилова, ожидалось, что привезут убитую во вторник.

«Поэтому я вышел и сообщил собравшимся людям, что будет только молитва. Но потом мне сообщили, что близкие люди Амины решили сделать по-другому, и я сообщил собравшимся, что ничего не будет происходить. Семья имеет право сама решать, как им все сделать, потому вмешиваться в такие вопросы не корректно, и неуместно», − добавил он.

Исмагилов рассказал, что сегодня близкие попрощались с погибшей. Женщины-мусульманки сделали омовение тела в соответствии с канонами Ислама. Тело завернули в Кафан (саван).

«После этого, лицо человека уже не открывается. Поэтому увидеть человека после обряда омовения и заворачивания в саван, уже нельзя», − резюмировал Муфтий, уточнив, что Акуеву, согласно ее завещанию, похоронили рядом с ее командиром Иссой Мунаевым.

Данный факт подтвердил на своей странице в Facebook и народный депутат Игорь Мосийчук.

«Вчера семья, отменив прощание (во избежание теракта в месте скопления людей), в тайном месте и тайном режиме (во избежание осквернения могилы) захоронила Амину Окуеву. Они снова встретились. Воин и ее Генерал. Верю, наше Небесное войско, к которому приобщается Амина, поможет нам защитить Украину и освободить Ичкерию!» − написал он.

Отметим, что телеканал «Прямой» сегодня транслировал траурное событие, но в кадре видно только ноги присутствующих на похоронах. Другие СМИ допущены не были.

Напомним, Амина Окуева погибла в результате обстрела автомобиля под Киевом вечером в понедельник, 30 октября. Ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем автомобиля, получил травмы, однако его жизни в настоящий момент ничего не угрожает. По предварительным данным, Окуева скончалась от выстрела в голову. Предположительно, в нее попало шесть пуль из автомата Калашникова. В настоящее время правоохранители рассматривают две основные версии убийства бывшего бойца-добровольца чеченского происхождения Амины Окуевой, сообщает телеканал «112».

«Основных версий две: это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создания атмосферы террора и ужаса в Украине, а вторая — это действия лиц, которые находятся на территории чеченской республики, это месть Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова и его окружения», — сказал член коллегии МВД Антон Геращенко.

Кроме того, он сообщил, что, судя по всему, террористов было два.

«Один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал другому, который засел в кустах с оружием», — пояснил Геращенко.

Как известно, Амина Окуева принимала участие в Революции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона «Киев-2».

В июне этого года на Окуеву и Осмаева было совершено покушение. Тогда Амине удалось ранить террориста и спасти жизнь себе и супругу.

“15 минут”