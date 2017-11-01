Матиос: РФ следила за 1600 правоохранителями и готовили покушение на Аброськина (ВИДЕО)

Главный военный прокурор Анатолий Матиос утверждает, что Россия вместе с “ДНР” и “ЛНР” следили за 1600 правоохранителей и государственных деятелей Украины, а на замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина готовили покушение

“Субъектами интереса спецслужб соседней страны, а также центра специальных операций “ДНР/ЛНР” были 1600 правоохранителей и государственных деятелей Украины, в том числе высшее руководство государства. Лишь благодаря техническим возможностям, которые точно не в военторге прикупили, “ДНР” и “ЛНР” смогли отслеживать в режиме реального времени местонахождение и передвижение такого значительного количества людей. Более того, субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника Шаповала должен был стать – его спасло Божье провидение и командировка за пределы Украины – нынешний первый замглавы Нацполиции Аброськин. Он прошел за миллиметр от взрыва. Группа работала как по нему, так и по Шаповалу”, – сказал Матиос на брифинге.

“Могу утверждать, что на территории неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей действуют специальные центры, которые координируются кадровыми офицерами спецслужб. Имена и конкретные данные следствие имеет. Действуют эти специальные центры, которые поставили террористические акты на поток“, – отметил Матиос.

Lb.ua