ЛЕСНАЯ_СРЕДА: Собчачьи бега или как утопить страну в г…не?!

Все-таки умеет кремлевская власть подкинуть тему для обсуждения. Так, чтобы всем миром обсуждать…

Не успела Ксения Анатольевна Собчак заявить о своем желании возглавить Россию в ближайшие шесть лет после выборов, как следом за ней в президентскую гонку лучшие из лучших фриков России. Сама-то Собчак дама вполне себе разумная и всегда существовала на грани фриковства, и тут ее таковой не назовешь. А вот те кто потянулись в след за ней – тут уж точно клеймо ставить негде.

Первой за Собчак о своих намерениях вступить в президентскую гонку в России заявила, казалось бы, канувшая в лету, Катя Гордон (Для не посвященных, дабы не гуглили, эта одна из жен бывших жен российского телеведущего, активного участника пропагандистскоготеледвижения Александра Гордона. Стала известна после их развода и публичного скандала, в котором обвинила своего экс супруга в посягательстве на ее тело, то бишь в избиениях, однако фамилии все же мужнюю себе оставила, так же Екатерина была замечена в любовных связях с молодым актером из сериала «Кадеты», с разницей в возрасте порядка 20 лет, их публичная любовь так же прибавила пару месяцев медйности этой даме, ну и конечно же публичный скандал прямо в эфире радиостанции с .. . самой Ксенией Собчак).

Похоже, что желание пойти на соревнование в президентском забеге с Ксенией Анатольевной – какая то девичья, точнее женская месть… А ведь с каким посылом Катя Гордон выступила против Собчак, просто ушам услада: «Я единственный кандидат не согласованный с Кремлем». Получается одна «Против всех», прям оппозиционерка норковых шуб (И не удивительно, что в очередь к гламурной оппозиции выстроились все жаждущие возвращения хамона и пармезана в дорогие магазины Москвы, чтобы можно было ходить по улицам не озираясь, а вдруг попадут в поле зрения православным шизофреникам и прочим «царебожцам». Проще сказать, собрались те, кому как таковые перемены особо и не нужны. Вернуть бы сытые нулевые… чтобы без санкций и прочего дерьма).Другая «Против всех и тех кто против всех».

Вслед за Собчак и Гордон, радостно повиливая виртуальным хвостом (о его близости с собаками не говорил только ленивый, так что повадки от братьев наших меньших он уже под-набрал судя по всему) о своем желании стать президентом России заявил актер Алексей Панин (тут и гуглить не надо, парень на слуху и на виду). А ведь это только начало.

Где-то на просторах России, сколько их еще!? Судя по всему вот-вот заявит о своих амбициях Джигурда, куда ж без него. И вот так, весело и ненапряжно, Кремль превратил чаяния какой-то части населения на изменения в фарс…

Так же, как и новая законодательная инициатива о запрете на вывоз биоматериала россиян за рубеж. И все это после публичного заявления главы государства, о том, что спецслужбы мира собирают биоматериалы граждан России. И не исключено, что все это делается для создания нового биологического оружия, чтобы самих этих россиян уничтожить…

Прекрасный, на мой взгляд, ход, дабы разработать в итоге план по уничтожению России своими собственными руками. Только представьте: дабы биоматериал не попадал за рубеж будет введен запрет на выезд самих россиян (ведь они ж там граждане РФ за границами и писать и какать будут, делится так сказать с мировыми разведками самым ценным). А еще дабы не попадал эти самые образцы в руки разведок разных, через реки, никаких более канализаций…

И никаких очистных и сбросов в реки. Все дерьмо – в специальные хранилища… А хранилища не ровен час мог не выдержать, ибо где ж столько места для дерьма хранилища найти?

И в итоге возможна всероссийская катастрофа – и на вопрос, а что случилось с вашим народом? ВВП сможет ответить а он утонул… в дерьме…

Хотя, это уже произошло… ибо от собчачьих бегов до дерьмопотопа – один шаг.

#ЛЕСНАЯ_СРЕДА: – регулярная авторская рубрика журналиста Евгения Лесного специально для сайта “Гуляй Поле”. Совершенно субъективный взгляд на современные события в Украине и вокруг нее. При перепечатке – ссылка на “Гуляй Поле” обязательна.