Как президент РФ атмосферу ненависти разрядил

Темой последнего заседания Совета по правам человека при президенте РФ стала “атмосфера ненависти”. Выступавшие указывали национальному лидеру на то, что в этой атмосфере жить и вообще дышать становится все трудней, и просили его как-то призвать к порядку тех, кто отравляет в России воздух.

Телешоуменов с их каждодневной холодной гражданской войной. Полисменов, прокуроров и судей с их под копирку написанными рапортами, обвинениями и приговорами протестующим гражданам. Религиозных мракобесов с их борьбой против “Матильды”, поджогами и проклятиями по адресу нормальных людей.

Однако Владимир Владимирович отвечал впавшим в депрессию правозащитникам уклончиво, и могло показаться, что он глух их к мольбам. Особенно тем его недоброжелателям, которые утверждают, будто президент уже два десятилетия без малого собственноручно гнобит оппозицию при помощи своих телешоуменов, полисменов, прокуроров, судей и мракобесов. А СПЧ для того и держит, чтобы с тайным злорадством выслушивать жалобы придворных диссидентов.

Разумеется, это было не так. Пока он их выспрашивал, выслушивал и высмеивал, в нем кипела сложная душевная работа. Не вполне соглашаясь с собеседниками, он хотел им помочь и даже подавал некие знаки. “Что касается атмосферы в целом, – сообщил он самому прилипчивому критику нынешних российских нравов, – думаю, что вы правы в том, что мы должны на это оказывать воздействие”. И тут же Путин пообещал ему “подумать, где и как, при каких обстоятельствах” обратится к соотечественникам, c тем “чтобы этот призыв услышало как можно больше людей”.

Слово свое он сдержал. Причем в тот же день, в ходе того же заседания, буквально не сходя с места. Покуда один из ораторов долго и путано объяснял ему, как работает и как не работает российская избирательная система, Владимир Владимирович мучительно думал об атмосфере ненависти и о способах ее преодоления. И додумался.

Правда, со стороны это выглядело так, словно глава государства забыл, где находится и нечетко воспринимает реальность. Он заговорил о каких-то “биологических материалах”, которые для неведомых целей собирают по всей стране наши враги. “Вот вопрос: вот это зачем делают?” – осведомился Путин, но в притихшем зале никто ему не ответил. Да уже и пора было расходиться, унося с собой свежие впечатления, и хотя беседа еще по инерции текла некоторое время, присутствующие понимали, что главное сказано.

Краткая реплика президента произвела эффект разорвавшейся биологической бомбы.

Сторонники его поначалу впали в ступор и далеко не сразу пришли в себя. Но все-таки, очухавшись, стали искать и находить в его словах глубокий геополитический смысл. Великий санитар и депутат Онищенко требовал “создать… закон о биологической безопасности, закон о коллекциях микроорганизмов”, дабы обезвредить бомбу. Обнаружилась фирма “Инвитро”, занятая сбором биоматериалов, и там, впадая в панику, мамой клялись, что ничего из собранного за рубеж не вывозят. Заодно открылся первоисточник ценнейших сведений о вражеских происках – некий гражданин Никулин, единственный, как он себя позиционирует, “Рюрикович, рожденный в СССР, который занимается политикой в России последние 20 лет”. Поделился информацией обычно ничего не знающий Песков: он заявил, что отходами россиян интересуются “некоторые эмиссары, представители НКО”, а Путину про них поведала разведка.

Ученые люди и прочие смутьяны отреагировали иначе. Одни весело ужасались, другие ужасно веселились, а в целом настроения в этой среде можно было описать по-разному, вот только уныние в них отсутствовало. Преобладали куда более энергичные чувства. Азарт, насмешка, изумление – все что угодно, только не задавленность, порожденная пресловутой атмосферой ненависти.

Люди, можно сказать, расправили плечи. И все заняты собой, забыв друг о друге. Практически не пересекаясь. Затравленные лежат под столом, изнемогая от смеха. Лояльные сатанеют на глазах. Несогласные яростно нападают на Путина. Заранее согласные с ним во всем, чего ни скажет, яростно защищают.

Короче, поразив собравшихся подискутировать с ним о делах наших правозащитных скорбных, Владимир Владимирович одним махом разрядил обстановку. Атмосфера стала другой, и осталось лишь понять, какой она стала и что нам сулит накануне президентских выборов. Чем сегодня дышим.

Есть точка зрения, что ничего хорошего не сулит, поскольку у человека, владеющего чемоданчиком с ядерной кнопкой и обреченного на победу в будущем году, в голове понамешаны биологические субстанции. Зато он как никто умеет нас отвлекать и взбадривать, и осознание этого по-своему радостного факта склоняет к мыслям скорее оптимистичным. К мыслям о том, например, что не все напрасно в этом мире, хотя и грош ему цена… и далее по тексту. Вместе с ним, национальным лидером, мы постоянно замеряем уровни погружения в ту яму, откуда предстоит выбираться, а это знание чрезвычайно полезное. И тем легче будет завтра подъем, чем тяжелей нынешнее погружение. Ясно же, от чего следует отталкиваться.

Илья Мильштейн, “Грани.Ру”