В Крыму поврежден газопровод. Оккупанты не исключают подрыв

Вечером во вторник 31 ноября в оккупированном Крыму была повреждена линия газопровода. Захватчики рассматривают версию подрыва.

Об этом сообщил российский Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», − сказано в сообщении.

На месте работают экстренные службы, прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, «в том числе диверсии».

РИА Новости