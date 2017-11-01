123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

В Крыму поврежден газопровод. Оккупанты не исключают подрыв

РИА Новости
01 ноября 2017

Вечером во вторник 31 ноября в оккупированном Крыму была повреждена линия газопровода. Захватчики рассматривают версию подрыва.

Об этом сообщил российский Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», − сказано в сообщении.

На месте работают экстренные службы, прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, «в том числе диверсии».

РИА Новости

Tags: газопровод, крым, подрыв

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены