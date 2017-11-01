Создавая провокации, Кремль старается максимально привязать Беларусь к РФ, – эксперт

Чем больше будет Лукашенко пытаться продемонстрировать сближение с Украиной и Западом, тем больше будет провокаций.

Россия пытается максимально дискредитировать Беларусь и лично Лукашенко для закрепления зависимости страны от Кремля.

Об этом шла речь в ходе 12 заседания рабочей группы по Беларуси в рамках Парламентской aссамблеи ЕВРОНЕСТ, которая прошла 31 октября в Верховной Раде Украины, передает кореспондент LB.ua.

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сообщил, что Россия проводит гибридную войну против Беларуси и самое слабое место белорусской системы безопасности и обороны – сам Александр Лукашенко, который зажат своими обязательствами перед Кремлем и попыткой остаться «положительным» героем в отношениях с Украиной и ЕС.

По его словам, Россия проводит систематические провокации против Беларуси, направленные на закрепление зависимости Лукашенко от Кремля. Например, отдельные провокации были отработаны на фоне военных учений “Запад-2017”. В частности, речь идет о похищении гражданина Украины Павла Гриба на территории Беларуси и неопределенной причастностью к похищению белорусских спецслужб.

“По нашей оценке, чем больше будет Лукашенко пытаться продемонстрировать сближение с Украиной и Западом, тем больше будет провокаций. И их количество будет нарастать: мы прогнозируем аресты и похищения западных и украинских журналистов”, – отметил эксперт.

При этом Запад не готов противодействовать гибридной агрессии РФ на территории Беларуси.

В перспективе, возможные провокации РФ на территории РБ против граждан стран Запада – журналистов, правозащитников, дипломатов. Например, пидкидування специально сфабрикованных материалов, наркотиков, возможны террористические акты (цель – граждане иностранных государств) и др.

Ключевая задача России – максимально привязать Беларусь Лукашенко в Москву и оторвать от остального цивилизованного мира.

Это один из самых перспективных направлений гибридной агрессии РФ в регионе Центрально-Восточной Европы. Беларусь в этом случае только объект.

Lb.ua