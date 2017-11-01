В России опасно заниматься наукой

Суд может признать ученого виновным за занятие научной деятельностью

Стало известно, что российскому политологу, доктору исторических наук, бывшему ведущий сотруднику Российского института стратегических исследований (РИСИ) Александру Сытину предъявили судебный иск за его публикации, как сообщает агентство «Левый Берег». Инициатором процесса в отношение российского ученого стал шеф-редактор российского портала «народной журналистики» PolitRussia Руслан Осташко.

По мнению Руслана Осташко, Александру Сытину вменяется в вину публикация «тенденциозных» статей посвященных оценке международной деятельности России в современном мире. Истец утверждает, что данные публикации носят оскорбительный характер, а саму Россию необоснованно называют «страной-террористом».

Автора статей, Александр Сытин, отмечает в своих работах, что российские власти сконцентрировались на деструктивном влиянии на мировую политику и гнушаются откровенно террористическим методами воздействия. В частности, автор пишет в свое статье «Террористическо-деструктивная роль России в мировом сообществе» о том какие угрозы представляет Россия для современного мира, в чем опасность этих угроз.

«Под террористической опасностью следует понимать весь комплекс «гибридных спецопераций», не связанных напрямую с официальной агрессией – то есть объявлением войны, ядерными ударами, открытым применением тяжелых вооружений, броском танковых клиньев на Ригу, Варшаву, Берлин и Париж и т.п. Одновременно необходимо констатировать, что Россия весьма существенно расширила террористический фронт. Здесь появились (или отчетливо проявились готовившиеся ранее) «новые формы и направления работы», а прежние одновременно приобрели более широкий размах», – отмечает автор.

Сам истец Руслан Осташко далеко не беспристрастный российский блогер, продвигающий «национальные интересы России» и ведущий свой портал вместе со столь же тенденциозными коллегами: Анной Сочиной, главным блогером по теме «деятельности российской оппозиции и работе иностранных фондов», работающая еще, и на пророссийский ресурс «Русский Днепропетровск»; а так же Романом Романовым, который позиционируется на портале, как обозреватель «внутриполитических тенденций». Даже если попытаться встать на позицию истца, то очень трудно не согласится с научно-беспристрастной оценкой Александра Сытина поведения России в современном мире.

«В целом, нынешний этап гибридной террористической войны России против цивилизованного мира можно характеризовать как переход от террористической угрозы к полноценной террористической агрессии» – подчеркивает в свое работе Александр Сытин, говоря о роли России на мировой арене.

В другой своей работе «Как миру реагировать на террористическо-деструктивную деятельность России» Александр Сытин дает рецепт, как нынешней России изменить отношение к самой себе, как вернутся в русло нормально мировой политической жизни. Опять-таки, подчеркнем научную беспристрастность автора в исследуемых им вопросах.

«Можно лишь констатировать, что единственный путь примирения Запада и России лежит как раз через «историческое беспамятство», разрушение традиционных связей поколений, мультикультурализм и полную национально-культурную толерантность. Цивилизационно-культурный код Запада и России настолько противоположны, что возрождение там традиционно-национальных ценностей не сулит России ничего хорошего», – отмечает автор.

Казалось бы, на этом можно было бы поставить точку в данном вопросе. Но придется ждать вердикта суда, заседание которого назначено на 28 ноября 2017 года. Впрочем, адвокат Александра Сытина – Виолетта Волкова не сомневается, что оспорит все выдвинутые исковые требования к ее клиенту.

«Я выиграю. Но это будет иллюстрацией к тому, что необходимо обязательно и срочно вводить адвокатскую монополию на участие в судопроизводстве», – написала в своем Twitter Виолетта Волкова, подвергаясь нападкам со стороны сторонников Руслана Осташко за защиту Александра Сытина.

Я выиграю. Но это будет иллюстрацией к тому, что необходимо обязательно и срочно вводить адвокатскую монополию на участие в судопроизводстве https://t.co/Fe1rwUK7Ga — Виолетта Волкова (@volkova__v) October 31, 2017

Однако у этой истории есть неожиданное продолжение. Если в деле Александра Сытина легко обнаруживается политическая подоплека, что хоть как-то может служить оправданием самого факт иска, то вот у героев другой истории – все напоминает анекдот, воплощенный в реальность сюжет Кафки.

История такова, в Приморском крае ученые из Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) Дальневосточного отделения (ДВО) Российской академии наук (РАН) обнаружили в морском грунте бухты Троицы редкий для дальневосточных широт организм. Организм оказался опасным для человека, а вызываемые им инфекционные заболевания могут приводить к летальному исходу.

Ученые определили, что обнаруженный ими грибок Histoplasma capsulatum является возбудителем болезнь Дарлинга, тяжелой легочной болезни, но может поражать и другие органы человеческого тела. Обычно данный вид грибка встречается в Южной и Восточной Африке, а так же в США, в основном в штатах, граничащих с долинной реки Огайо и ниже реки Миссисипи. Впрочем, сейчас ареал распространения этого организма более широк, он встречается практически повсеместно.

По завершению исследований сотрудник ТИБОХ ДВО РАН уничтожили собранные ими штаммы грибка. Ученые предупредили власти региона, и общественность об экологической угрозе в районе села Андреевка, рассказав о возможных эпидемиях вызванных присутствием Histoplasma capsulatum в грунте бухты Троицы.

Получаем, что ученые не только провели исследования, но и выполнили свой гражданский долг, предупредив общественность региона о грозящей ей эпидемиологической опасности. Оставалось сказать им – спасибо – за проведенную работу и выявленную угрозу для жителей села Андреевка.

Однако специалисты Роспотребнадзора, ответственные за принятие решений по эпидемиологической ситуации в регионе посчитали иначе. Роспотребнадзор подал на ученых в суд за то, что те не имеют лицензии для работы с высокопатогенными организмами.

Мировой суд Советского района Владивостока, куда обратился с иском Роспотребнадзор, признал ученых ТИБОХ ДВО РАН виновными в нарушение требований обязательно лицензируемой деятельности. Институту ДВО РАН назначили штраф, за проведенные ими исследования, при отсутствии у них необходимой лицензии, в размере около полутора тысяч долларов, точнее 85 тыс. рублей.

«Наше право защищаться. Я не понимаю, за что мы должны платить 85 тысяч рублей административного штрафа, уж лучше бы спасибо сказали за то, что мы это нашли. Причем после ваших публикаций нам и звонили, и писали из других концов России с просьбой выделить и прислать этот редкий организм в другие институты для коллекции, потому что это первый случай в России, когда удалось идентифицировать этот высокопатогенный микроорганизм. Но, конечно, мы этого сделать не можем, мы не имеем права такие грибы выращивать», – прокомментировал для масс-медиа сложившуюся ситуацию Валерий Михайлов, заведующий лаборатории микробиологии ТИБОХ ДВО РАН, член-корреспондент РАН.

Своего коллегу поддержал и руководитель института Валентин Стоник, академик РАН. Он так же отметил, что институт намерен оспаривать судебное решение по проигранному ими исковому процессу в судах высшей инстанции.

«Прошел суд и вынесено решение наказать наш институт штрафом. Конечно, мы законопослушные граждане и организация у нас законопослушная и мы будем выполнять решение суда. Но мы воспользуемся своим конституционным правом и подадим кассационную жалобу. Кассационный суд рассмотрит, и это будет окончательным решением», – заявил директор института.

Получается, что в современной России даже деятельность ученых на благо общества может запросто привести на скамью подсудимых. Даже если эти исследование никак не связаны с политикой, а их результаты могу спасти жизнь многим людям. В этом случае уже не стоит удивляться тому, что любые темы связанные с научными исследованиями в области истории, социологии и политических процессов – становятся весьма опасным занятием для исследователей.

Пользуясь случаем, «Гуляй Поле» попросило прокомментировать ситуацию, другого российского ученого, кандидата физико-математических наук Олега Шро.

«На самом деле ничего в этой ситуации необычного нет. Открытием, подобные прецеденты, могут быть только для жителей российских федеральных центров Москвы и Питера. Ну, и конечно еще, для граждан Украины, которые всерьез интересоваться внутренней жизнью российских регионов начали только последние 3-4 года. Именно, поэтому многие из этих фактов стали всплывать. В России, надо понимать, просто отсутствует единое информационное поле, поэтому многие факты остались незамеченными. Сейчас украинцы формируют это самое поле, извлекая информацию регионального уровня», – отметил в своем комментарии по данной ситуацию Олег Шро.

Олег Шро, также пояснил общую ситуацию, напомнив о событиях 18-летней давности, когда в России, впервые после развала Советского Союза инициировали уголовный процесс по статье «госизмена», в отношении ученого. Речь идет о российском историке, военном аналитике Игоре Сутягине, арестованного в 1999 году, осужденного на 15 лет лишения свободы по обвинению в «госизмене» в 2004 году, и обмененного на провалившегося российского шпиона, Анну Чапман, в 2010 году. Сейчас Игорь Сутягин проживает в Великобритании и работает старшим научным сотрудником в Королевском Объединённом институте оборонных исследований (RUSI).

«В данном случае, ученным, можно сказать повезло – они отделались только исковыми процессами, а запросто могли угодить под уголовное преследование. В российской академической среде такие факты давно известны, правда, не все дела были громкими, особенно на региональном уровне. Вспомним, например, нашумевшее в свое время дело Игоря Сутягина, которого судили за его же открытые публикации в международных научных журналах. Тогда можно сказать всей стране продемонстрировали, что такое заниматься наукой в путинской России. И началось это все далеко не вчера, уже где-то в 2002 году для публикаций стали жестко требовать заключение от «секретчиков», что публикация не содержит государственной тайны. Просто сейчас добавляется антигосударственная деятельность, но это, в общем-то, уже детали», – подчеркнул Олег Шро.

Да, остается вслед за Аркадием Бабченко повторить: «Все-таки Кафка был дилетант. Жизнь опережает мечту так, что не снилось даже ему…».

Все-таки Кафка был дилетант. Жизнь опережает мечту так, что не снилось даже ему. Помните, Вадим Коровин все время борол… Опубліковано Аркадієм Бабченком 26 вересня 2017 р.

Андрей Латынин, специально для “Гуляй Поля”