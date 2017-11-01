Визовый режим – не панацея от терроризма

Визовый режим, отмена поездов и маршруток, а также полная зачистка российских гастролёров не обезопасит нашу страну.

Белый фургон на бешенной скорости наехал на тротуар, врезался в толпу людей и умчался, оставив после себя десятки раненых и тринадцать мертвых. Это не привычная, к сожалению, украинская хроника чрезвычайных происшествий. И не вариация на тему знаменитого романа Стивена Кинга “Мистер Мерседес”. Речь о теракте, который потряс Барселону и всю Испанию всего два месяца назад, в августе. Ответственность за эту и последующие акции взяло на себя “Исламское государство”.

Ответственность за убийство Амины Окуевой, которое всколыхнуло Украину, и прежде всего – фронт и социальные сети, не взял на себя никто. Как и за теракт, который всего три дня назад произошёл на относительно тихой киевской Чоколовке. От взрыва бомбы, заложенной в оставленный рядом со зданием мопед, погибло двое. Пострадали политолог Виталий Бала и нардеп Игорь Мосийчук – оба выходили из студии расположенного в доме канала “Эспресо”.

Раненый Мосийчук немедленно заявил: покушались на него, политика крупного калибра. На удивление, соцсети осудили террористов, выразили соболезнования близким погибших и господину Бале, но “масштабного политика” жалеть не спешили. Конечно, безумных версий вроде покушения на самого себя, виртуальные эксперты не выдвигали. Но склонялись к следующему: если “адская машинка” и предназначалась ему, то это результат его деятельности. За которую публично разоблачённого Мосийчука два года назад чуть не посадили. Доигрался, дескать, а люди вокруг него страдают и гибнут…

Покушение на Окуеву, причём – вторичное и, увы, на этот раз удачное для террористов, резко изменило ситуацию. Теперь уже Мосийчук заявляет о каких-то совместных планах с погибшей, называя её своей соратницей, настаивая – диверсанты были те же, что пытались взорвать его. Портретами отважной женщины пестрит Facebook, и их выставляют даже незнакомые с ней лично люди. Но главное: никаких других версий, кроме как “рука Москвы” и “след Кремля”, активная часть украинцев не выдвигает. Нет альтернативы и у следствия, о чём заявил член коллегии МВД Антон Геращенко. Если говорить о “чеченском следе”, то он все равно прямо или косвенно ведёт в Россию.

Но оставим право выдвигать версии, отрабатывать их, проводить оперативно-следственные мероприятия и делать выводы если не компетентным людям, то хотя бы тем, в чьи прямые служебные обязанности это входит. К сожалению, в нашей стране “компетентность” и “выполнение обязанностей” не есть одно и то же. Именно потому украинцы выносят МВД и СБУ суровые приговоры, считая единственным реальным спасением от террора введение визового режима с Россией. Причём желательно – с завтрашнего дня или хотя бы с ближайшего понедельника. Чего ждать Нового года…

Теракт в Барселоне был упомянут ранее не зря. Преступники, совершившие его, попали в Испанию по подложным паспортам, в которых стояли настоящие визы. Недавние теракты во Франции и Бельгии тоже исполнили убийцы, имевшие вполне чистые документы и попавшие в европейские страны легально. А правый радикал Андреас Брейвик, переодетый полицейским, шесть лет назад в Норвегии убил за один день 75 человек, есть гражданином этой страны и даже занимался там легальным бизнесом.

Конечно, иметь безвиз с государством, которое официально признали агрессором, неправильно. Так же, как и регулярное транспортное сообщение, экономические отношения, культурные связи. Но если прямая агрессия России не подвигла украинскую власть ввести визовый режим и перекрыть границу три года назад, то где гарантия, что наглое убийство героини войны Амины Окуевой даст этому процессу старт? Скажу больше: на многих уровнях уже идут серьёзные разговоры о финансовых потерях, которые несёт украинский бизнес даже после тех точечных ограничений, которые удалось ввести на сотрудничество с резидентами РФ. Потому у сохранения безвиза с Россией наверняка будет армия лоббистов, прежде всего – в парламенте, и не всегда это будут представители “Оппоблока”. Найдутся патриоты, призывающие подумать о тех украинцах, которые сейчас работают на российских просторах. Мы их, дескать, в таком случае бросаем на произвол и съедение.

Но даже если допустить, что для введения визового режима с РФ и будет политическая воля, он будет скорее декоративным. Во-первых, как говорилось выше, визовый режим предполагает, что кому-то визу всё-таки откроют и кого-то в Украину из России пустят. Нет никакой гарантии, что этот человек – не хорошо подготовленный и залегендированный террорист, уже нашедший себе в Украине подручных из числа как пророссийски настроенных, так и просто безидейных, желающих заработать по лёгкому граждан. А во-вторых, пока мы имеем 400 километров неподконтрольного Украине участка государственной границы, о положительном, нужном нам эффекте от визового режима с агрессором говорить, по меньшей мере, наивно.

Это не значит, что безвиз с Россией Украине не нужен. Но нельзя забывать: Кремль спонсирует международный терроризм в более широком объёме. И никакие границы его не останавливают. Россия угрожает безопасности и стабильности как минимум на европейском континенте. Не жалея на террор, диверсии и пропаганду миллиардов долларов. При этом, в отличии от ИГИЛ, ни разу не взяла на себя ответственность за кровавую акцию, по давней традиции списывая всё на внутренние проблемы страны, в которой теракт прозвучал.

Отсюда очевидный вывод: визовый режим, отмена поездов и маршруток, а также – полная зачистка российских гастролёров – это полумеры. Всё заработает, когда украинские МВД и СБУ заработают так же эффективно, как их европейские и американские коллеги. Ведь исполнителей теракта в Барселоне вычислили и обезвредили за трое суток. А украинцы печально записывают убийство Окуевой и предыдущие кровавые теракты в разряд преступлений, которые при нашей жизни не раскроют.

Андрей Кокотюха, “Главред”