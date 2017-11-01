Вся жизнь в России – борьба

100 лет революции, а я по поводу этого события так толком и не высказался… Сколько себя помню — всё время за что-то боролся.

И не то, что натура такая мятежная, а просто других форматов жизни не предоставлялось — токо борьба.

Октябрёнком боролся за звание лучшей октябрятской звёздочки. Пионером — кто больше макулатуры сдаст. Комсомольцем стал — подоспела борьба с тунеядцами, стилягами и тлетворным влиянием запада.

Потом стройка, борьба в соцсоревновании, за победу коммунизма во всём мире.

Позже от коммунизма отказались, посчитав утопией, и сосредоточились на борьбе за строительство развитОго социализма.

Токо объявили, что построили… и всё посыпалось.

Начали борьбу за перестройку развитого социализма в социализм с человеческим лицом.

В общем, социализм доломали и начали борьбу за строительство рыночной экономики на базе общечеловеческих ценностей.

Так до самой пенсии, без передыху, одна сплошная борьба.

А потом, вроде, масть пошла, нефть со страшной силой попёрла вверх!

Ну, думаю, теперь то поживём как люди, дадут отдохнуть от борьбы.

Так нет! Крым понадобился! Прошла команда всем сосредоточиться, сплотиться вокруг и отмобилизоваться — за Русский мир бороться будем.

А уж 72 скоро. Закат рядом. Ну, ладно, может последний рывок. Дети, конечно, от борьбы тоже уже не ускользнут, но может внуки скажут, да пошли вы со своей борьбой! Для себя, для семей своих жизнь устраивать станем, а не ваши фобии, что вы в Кремле и есть центр мира поощрять.

Но нет! Возродили октябрят, со значками дедушки Путина ходят. Пионерию-комсомолию реанимировали — Указом Президента создали детско-юношескую Всероссийскую организацию. Значит и внуки на борьбу затачиваться будут…

Э-э-эх, Россеюшка!

100 лет уж, а всё то ты в борьбе за кого-то, всё не угомонишься, своими делами по наведению порядка внутри не займёшься…

Но сердце подсказывает, что всё-таки внуки конец этой лавочке положат, вылезут из проклятой колеи.

Николай Травкин