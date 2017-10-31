Мустафа Джемилев: Следующим должны освободить Сенцова

Первым в списке украинских политзаключенных на освобождение из российской тюрьмы должен стоять крымский режиссер Олег Сенцов

Об этом заявил уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

“Мы через день после этого (освобождения Чийгоза и Умерова – ред.) в МИД обсуждали вопросы освобождения всех и говорили о приоритетах. Кто-то говорил, что нужно обращать внимание на состояние здоровья (заключенных – ред.), если кто-то болен – в первую очередь для них. А я считаю, у меня должен быть другой критерий – наиболее мужественных, которые отстаивали интересы своего народа, интересы Украины, интересы Крыма. В этом плане первый на очереди должен стоять Олег Сенцов. Кстати, на встрече Эрдогана (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – ред.), Чийгоза и Умерова, Ахтем Чийгоз сразу попросил Эрдогана, чтобы он приложил усилия к освобождению Олега Сенцова и он махнул головой, сказал “я понял, буду иметь в виду”, – сказал Джемилев.

Напомним, лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции 25 октября.

“Крым.Реалии”