Силовики Украины перешли на усиленный антитеррористический режим несения службы

Национальная полиция, СБУ и Государственная пограничная служба переходят на усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим несения службы

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, передает СНБО.

По его словам, теракты против журналистов, работников СБУ, Главного управления разведки, а также жестокое убийство военнослужащего Амины Окуевой направлены на нагнетание страха, отчаяния и неуверенности населения в способности государства обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе.

“С учетом этих реальных угроз СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе Украины поручено усилить антитеррористический и контрразведывательную режим, пограничный контроль и охрану государственной границы с Российской Федерацией, принять меры по активизации действий по изъятию из обращения незарегистрированного оружия, эффективного противодействия вооруженной преступности, контрабанде средств поражения, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту”, – сказал он.

Турчинов добавил, что помощь будут оказывать все силовые структуры Украины и выразил надежду, что этому присоединяться ветераны АТО и все неравнодушные граждане.

“ДС“