Компания, планирующая строительство газопровода «Северный поток-2» потратила на лобизм $880 тысяч

Швейцарская компания Nord Stream 2, планирующая строительство газопровода «Северный поток-2» от побережья России до Германии, в июле–сентябре потратила не менее $880 тыс. на лоббирование в Вашингтоне своих интересов, связанных с реализацией проекта в условиях новых американских санкций.

Принадлежащая «Газпрому» на 100% Nord Stream обратилась к услугам трех лоббистских фирм, контракты с ними были заключены в июле — еще до того, как президент США Дональд Трамп подписал новый закон о санкциях CAATSA.

Фирма Capitol Counsel получила от компании «Газпрома» $150 тыс., Hawksbill Group — $80 тыс. и Roberti Global — $650 тыс., следует из раскрытий Nord Stream 2 в базе данных о лоббистской деятельности сената США. Контракт Nord Stream 2 с Roberti Global оказался вторым самым дорогим в третьем квартале после договора производителя чипов Qualcomm с Covington & Burling, подсчитало издание Politico. Контракт с Capitol Counsel был расторгнут.

Nord Stream 2 дала фирмам задание лоббировать «вопросы, связанные с позицией США по отношению к трубопроводу «Северный поток-2», включая воздействие потенциальных финансовых санкций на проект». Подписанный Трампом 2 августа закон, существенно расширяющий санкции против России, включает статью, которая угрожает «Северному потоку-2» и другим трубопроводным проектам по экспорту российских энергоносителей.

Politico