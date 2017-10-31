В России забастовали адвокаты

Государственные защитники отказываются работать в судах из-за задолженности перед ними со стороны МВД и судебного департамента. Забастовка охватила несколько регионов России.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», в двух регионах страны — Карелии и Челябинской области государственные защитники начали забастовку, а в Свердловской области намерены не выходить на работу с 1 ноября.

В Свердловской области долг адвокатам со стороны регионального управления судебного департамента и главка МВД составляет более 21 млн руб. В результате местная коллегия адвокатов рекомендовала не выполнять заявки дознавателей, не выходить в районные и городские суды. Однако это не касается вызовов к следователям СУ СКР и областного суда, у которых нет задолженностей перед адвокатами.

В ГУ МВД России по Свердловской области заявили, что часть долга за сентябрь уже уплачена, поэтому сейчас он составляет 11,5 млн руб.

В Челябинской области адвокаты по назначению перестали работать в середине октября, поскольку долг местного управления МВД составил 12 млн руб. И хотя деньги до сих пор не выплачены, адвокаты «по просьбе губернатора» забастовку прекратили.

В Карелии адвокаты отказались принимать новые заявки от регионального МВД, которое должно им 7 млн руб. В республиканском МВД это объяснили тем, что вместо 53,5 млн на оплату защитников ведомство получило в текущем году около 35 млн руб.

Дополнительные же ассигнования возможны только при внесении поправок в федеральный закон о бюджете-2017. В связи с этим руководство полиции направляет адвокатам гарантийные письма, обещая в скором времени все же погасить задолженность. В то же время прокуратура Карелии пригрозила адвокатской коллегии республики жесткой проверкой.

“Коммерсантъ“