Россия в идеологическом тупике

Владимир Путин призвал помнить о репрессиях времен Советского Союза — президент встретился с правозащитниками, а затем открыл мемориал «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова в Москве в память жертв «Большого террора» сталинского времени. В своей речи президент говорил о том, что страдания людей никогда нельзя ничем оправдать.

Президент открыл памятник «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова в Москве и сказал буквально следующее: «России необходимо помнить о политических репрессиях в Советском Союзе, это удар по народу, который ощущается до сих пор, оправдания ему нет». Примечательно, но буквально рядом, в Петроверигском переулке совсем недавно открыта так называемая «аллея правителей», где среди прочего красуется бюст Иосифу Сталину. В этом случае было официально объявлено, что это наша история, при чем тут репрессии?

Возвращаемся к церемонии открытия «Стены скорби». Владимир Путин указывает, что тогда, в 1930-е, «жестоким преследованиям подвергались целые сословия, целые народы — рабочие и крестьяне, инженеры и военачальники, священники, государственные служащие, ученые и деятели культуры».

И вновь переносимся в наши дни, всего-то на несколько месяцев назад, весной текущего года, в Москве отмечали очередную годовщину запуска метрополитена. Станцию «Сокольники» украсили портретами Сталина и Кагановича. Сейчас вообще в моде исторические реконструкции: «сотрудники НКВД» из 1930-х годов, то есть из эпохи, о которой говорит президент, — те, кто как раз были исполнителями той политики, ходят по улицам Москвы, и это нормальное явление. Так где же правда? Как рядовому гражданину разобраться, как трактовать памятники Сталину, его портреты и слова президента о репрессиях?

Отличительная черта нынешней российской власти — прагматичный подход.

Перед так называемой правозащитной либеральной аудиторией она клеймит палачей из 30-х. Что касается условных патриотов, то там следующий комментарий — не дадим шельмовать прошлое, ошибки были, но в целом линия правильная. Пока удалось отстоять Волгоград, который давно предлагают сделать Сталинградом. В принципе, с прагматичным подходом можно было бы согласиться, лишь бы не разделить народ, чтобы более не было гражданского противостояния. Но когда мемориалы жертв соседствуют с памятниками палачам, — это что-то принципиально новое, это нонсенс. Такого еще не было.

Получается, что у нас как бы две истории: Мавзолей, памятники Ленину и духовные скрепы, святой Николай II. С одной стороны — репрессии, а с другой — сложные времена, по-другому было нельзя. Как это можно сочетать, — непонятно, чиновники пока что не придумали выхода из положения. Понятно, что можно было бы обойти острые вопросы. Но впереди выборы, и как следствие неизбежная дискуссия, придется что-то говорить. Вопросов много, а ответов как всегда нет. Геннадий Зюганов уже попал в сложную ситуацию, пообещав ответить на вынос Ленина из Мавзолея, если таковой состоится. Как именно, — лидер коммунистов не объяснил. Налицо исторический идеологический тупик.

Дмитрий Дризе, “Коммерсант.FM”