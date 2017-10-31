Автоматчики не дали комунальщикам отрезать офицерское общежитие от отопления

Попытка отключить отопление в общежитии Минобороны за многомиллионные долги во Всеволожском районе наткнулась на сопротивление военных. На место приехала военная полиция, которая заблокировала вход в подвал. Здание по периметру окружили бойцы.

Как стало известно нашему изданию, около трех часов 29 октября сотрудники муниципального предприятия “Агалатово-Сервис” прибыли к офицерскому общежитию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатово, дом 156. По словам директора предприятия Павла Батрашина, управляющая общежитием компания ГУЖФ задолжала за отопление 31 миллион рублей. В здании проживает 140 человек, почти все – офицеры из местной военной части.

Отметим, что отопления в общежитии не было с начала отопительного сезона, а горячую воду отключили еще в июле. В минувшие выходные жители самостоятельно подключили индивидуальный отопительный пункт. Визит коммунальщиков должен был положить конец даже возможности такой ручной манипуляции – они собирались обрезать трубу.

На место немедленно прибыл военный комендант Сертоловского гарнизона Виталий Алисевич в сопровождении десятка представителей военной полиции, а также 30 бойцов, вооруженных автоматическим оружием, которые по периметру окружили здание. Военнослужащие также заблокировали вход в подвал и не позволили комунальщикам войти внутрь. На момент написания заметки участники конфликта остаются на своих диспозициях.

Ситуация усугубляется тем, что с 1 ноября “ГУЖФ” передает дела вновь созданной структуре ФГБУ “Центральное жилищно-коммунальное управление” Мининобороны. Правоприемником по долгам новая структура не является. ГУЖФ, скорее всего, прекратит свое существование.

“Гуляй Поле”