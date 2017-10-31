В Нальчике разогнали митинг против полицейского беспредела

В Нальчике полиция разогнала митинг жителей, которые вышли к местной администрации протестовать против полицейского беспредела. Есть задержанные.

Как рассказали «Гуляй Полю» участники митинга, недовольство жителей вызвало поведение полиции, которая напала на дом и арестовала двух членов семьи. Сама семья связывает нападение на себя с тем, что МВД наняли для сведения счетов с ними. Кто нанял пока не знают.

«Полиция их объявит ваххабитами, торговцами оружием или наркотиками. Так они имитируют деятельность, одновременно получая взятки от заказчиков. Это обычная практика для Кавказа. Людей уже это достало», – сказал собеседник издания.

С задержанными связи пока нет.

“Гуляй Поле”