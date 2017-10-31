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Новости

Коллаборационисты из Донбасса массово скрываются в России

"ДС"
31 октября 2017

В России скрываются 86% преступников с Донбасса, разыскиваемых Интерполом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП.

“В этом году Интерпол установил местонахождение 58 человек, которые пытаются избежать уголовной ответственности, скрываясь в других странах. Подавляющее большинство, 50 из них, нашли “убежище” в РФ, пользуясь общей границей и тем, что она временно подконтрольна боевикам. Остальные выехали в Беларусь, Азербайджан, Францию, Германию, Чехию”, – сообщили в полиции.

На подконтрольной Украине территории Донецкой области установили местонахождение трех граждан, которые разыскивались по инициативе зарубежных стран.

По состоянию на 31 октября полицией региона инициирован международный розыск 449 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

ДС

Tags: донбасс, Интерпол, розыск

© Гуляй Поле

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