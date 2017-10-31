Зачем убили Амину Окуеву

Амина была убита через несколько дней после того, как сделала первый выпуск программы “Герои Кавказа” для телеканала ATR.

Вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле Глевахи Киевской области неизвестные из кустов расстреляли автомобиль, в котором ехали Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам ранен, но его жизнь вне опасности.

Это было второе покушение на их жизнь за последние полгода. Первое было совершено 1 июня в Киеве на улице Кирилловской. Киллер под видом журналиста французского издания Le Monde устроил встречу с Осмаевым и Окуевой и открыл по ним огонь. Осмаев получил серьезные ранения (были пробиты легкие и почка), Амина не пострадала, сумев четыре раза попасть в киллера, что позволило правоохранителям его задержать. По словам Амины, до покушения они с мужем трижды встречались с киллером, поскольку он представлялся журналистом, который готовит о них материал. Киллер имел при себе документы на имя гражданина Украины Александра Дакара, но позже был опознан как гражданин России чеченский уголовник Артур Денисултанов. По одной из основных версий, заказчиком покушения мог быть глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чем запомнилась Амина

Амина Окуева погибла, когда ей было только 34 года. Она родилась 5 июня 1983 г. в Одессе, позже жила с семьей в Москве и Грозном. В 2003 г. вернулась в Украину, поступила в Одесский медицинский университет, который окончила по специальности общая хирургия. Работала врачом-интерном в Одессе. Там же познакомилась с майором Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия Адамом Осмаевым, скрывшимся в Украине от преследований российских властей.

В феврале 2012 г. спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе уроженца Грозного Адама Осмаева. Он якобы готовил покушение на Путина, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов президента РФ. 14 августа 2012 г. Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче Осмаева правоохранительным органам России. Однако Европейский суд по правам человека рекомендовал властям Украины не выдавать задержанного, и процесс экстрадиции подследственного в РФ был приостановлен. 18 ноября 2014 г. Приморский районный суд Одессы признал Осмаева виновным в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины, исключив из обвинительного заключения статьи, связанные с терроризмом. Учитывая, что на тот период Осмаев уже провел в заключении два года и девять месяцев, суд счел этот срок достаточным наказанием. Осмаев был освобожден прямо в зале суда. Спустя трое суток он отправился добровольцем на восток, где стал бойцом Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева. После гибели комбата Исы Мунаева в феврале 2015 г. Адам Осмаев возглавил этот батальон.

Амина, когда начался Майдан, отправилась в Киев. Была доктором в медицинской палатке Евромайдана, вместе с восьмой “афганской сотней” стояла на улице Грушевского. В июле 2014 г. вступила в ряды батальона “Киев-2” фельдшером, однако, по словам самой Амины, медициной занималась мало. Участвовала в обороне Дебальцево, выполняла боевые задачи вблизи Чернухино в Луганской области. Позже служила в батальоне “Золотые ворота”. Принимала участие в создании Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, служила его пресс-офицером.

8 июня 2017 г., когда Осмаев был выписан из больницы после покушения, он и его жена получили награды от министра внутренних дел Арсена Авакова. “Был рад наградить бойца полицейского добробата Амину вместо старого ПМ, заклинившего на четвертом выстреле, новеньким Glock-43, – сообщил Аваков. – Адаму вручил специальные часы”.

По вероисповеданию Амина была мусульманкой. Согласно религиозным убеждениям носила хиджаб. 13 августа 2017 г. она организовала на майдане Независимости в Киеве акцию “Ичкерия жива”. Военные отдельного президентского полка вместе с бойцами батальона имени Джохара Дудаева, общественными активистами и политическими эмигрантами с Кавказа развернули национальный флаг Ичкерии. Инициаторы акции подчеркнули, что этот флаг размером 22 на 33 метра – крупнейший в мире. “Эта акция символизирует то, что нашим врагам, несмотря на все их усилия, не удалось сломить нашу волю к победе и наш дух. И что наша победа близка, как никогда”, – заявила Окуева.

Мотивы убийства

После первого покушения Осмаеву и Окуевой была предоставлена госохрана. Но через несколько месяцев, как сообщил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало, они от нее отказались. Сейчас Осмаеву вновь предоставили государственную охрану.

В первые же часы после убийства Окуевой в сети появилось множество информационных вбросов типа “власть уничтожает патриотов”. В пропаганде этой версии усердствуют и некоторые из тех, кто связан с фейковым “майданом” под Верховной Радой. Однако сама Амина вовсе не была их сторонницей. Скорее наоборот. Об этом свидетельствует заявление, с которым она выступила 18 октября.

“Дошли слухи, которые распускает явно какой-то подлец, кто бы он ни был, что батальон им. Джохара Дудаева предоставил своих бойцов для противостояния в Киеве под Верховной Радой. В связи с этим категорически заявляем, что никто из участников батальона имени Джохара Дудаева НЕ участвует в данном противостоянии ни на одной из сторон и участвовать не будет ни при каких обстоятельствах. От себя добавлю, что хотя наша твердая позиция – невмешательство на чьей-либо стороне в подобные процессы внутри Украины, но мы осуждаем любого рода попытки дестабилизировать ситуацию внутри страны. Потому что видели своими глазами, к какому плачевному результату привели активные разногласия в период независимости Ичкерии. И мы от всей души желаем украинцам избежать подобной роковой ошибки”, – подчеркнула Амина Окуева.

Также известно, что она числилась помощником-консультантом (на общественных началах) народного депутата Игоря Мосийчука, который недавно был ранен (возможно, оказавшись случайной жертвой) в результате теракта на улице Адама Мицкевича в Киеве. Сразу же после сообщения о гибели Окуевой Мосийчук сообщил: “Вчера мы списывались – договаривались с ней о встрече. Амина ко мне не доехала”.

Эта информация, наверное, может помочь следствию выяснить, как киллеры спланировали убийство и организовали засаду. Однако Мосийчук поспешил, не дожидаясь выводов следователей, поделиться с украинцами своей уверенностью в том, что исполнителем теракта на улице Мицкевича и теперешнего покушения на Окуеву и Осмаева является одна и та же диверсионная группа.

На самом деле с уверенностью можно утверждать только то, что у заказчиков покушения были серьезные мотивы для убийства и Окуевой, и Осмаева. Об этом абсолютно убедительно свидетельствует первое покушение, которое могло бы окончиться гибелью их обоих, если бы не геройское поведение Амины, оказавшей сопротивление киллеру.

Причем буквально на днях появился новый очень серьезный мотив для убийства Амины. 24 октября она сообщила, что приступила к осуществлению нового начинания, которое задумывалось и рождалось не меньше года. Речь о телепрограмме “Герои Кавказа”.

“Для меня это совершенно новая сфера деятельности, поэтому я немного нервничала при записи пилотного выпуска. Одно дело, уже привычное для меня, – быть гостем в студии, и совсем другое – самой принимать гостей, – рассказала Амина. – Надеюсь, что наш первый выпуск получился интересным, в чем уже скоро смогут убедиться наши зрители на телеканале ATR”.

На следующий день Амина поместила на своей фейсбук-страничке видео “Яндарбиев vs Кадыров”, которое собиралась использовать для следующего сценария передачи о героях Кавказа. Сейчас в Чечне, по словам Амины, вместо львов “временно бал правят омерзительнейшие творения, сравнением с которыми не хочется обижать даже гиен и шакалов. Но не сомневаюсь, что это временно. Просто Всевышний испытывает одних людей другими. Главная наша задача – выстоять в этом сложном испытании, не столь важно, живыми или мертвыми, но не сломиться”.

Вряд ли тут нужно что-либо добавлять. Будем ждать результатов следствия.

Юрий Вишневский, “Деловая столица”