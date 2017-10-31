Станислав Белковский: Собчак не вернет Крым

В случае если Ксения Собчак станет президентом России, она не вернет Крым Украине.

Такое мнение выразил российский политтехнолог Станислав Белковский.

По его словам, вернуть Крым будет невозможно из-за того, что большинство россиян выступит против этого шага.

“Демократическим путем никакой демократический политик не может вернуть Крым Украине”,- заявил Белковский.

По его словам, если Собчак станет президентом, она будет способна на непопулярные шаги, но не в этом вопросе.

“Потому что не найдет поддержки ни в одной серьезной социальной страте в России”, – считает Белковский.

“Гордон“