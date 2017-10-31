Дерусификация как реакция на “русский мир”

Ксения Собчак решила не быть оригинальной и предложила провести в Крыму новый референдум.
Она не одинока – это решение предлагали многие персонажи российского либерального лагеря. Что и не удивительно: Крым стал игольным ушком для оппозиции. Скажешь, что полуостров российский – прослывешь оккупантом. Скажешь, что он украинский – лишишь себя шанса собрать голоса в самой России.
Никто не хочет быть академиком Сахаровым. Никто не хочет говорить неудобную правду, поэтому ищут удобную полуправду. Тем более, что идея повторного референдума – это то, что мог бы взять на вооружение сам Кремль.
Потому что с первого дня аннексии полуостров стал территорией концентрированной пропаганды. Количество небылиц, которые распространяют здесь про украинскую реальность, куда выше, чем в условных Пензе или Саратове. Вдобавок, каждый крымчанин успел убедиться на примерах политзаключенных – чем чревата публичная поддержка украинского статуса полуострова. Кто может быть уверен в том, что голос в пользу Киева на «новом референдуме» не превратится через несколько лет для него в уголовное дело?
А еще все эти слова про «новый референдум» – это история про родоплеменное. Мол, раз в Крыму есть те, кто считает себя «нашими», то это повод для преступления. Московские политики могут думать, что такая политика – это способ защитить русских за пределами России. На самом деле, все наоборот.
Потому что все это – недвусмысленный сигнал соседям. Пока у вас есть граждане, которых мы готовы окрестить «русскими», – ваша территориальная целостность под вопросом. И все соседи России будут ассимилировать тех, кого Москва теоретически может объявить «соотечественниками».
Михаил Касьянов: “Русскоговорящие не имеют права на референдум в Крыму”
«Русский мир»? Сохранение русскоязычных школ? Компромиссные учебники истории? Все это отныне бомба под суверенитет для соседних стран. Потому что позволяет Москве использовать русскоязычных как «ирреденту». Как повод для вторжения с дальнейшей легализацией украденного.
Получается, что от российского вторжения может защитить только внутренняя монолитность страны. Та, которая рождается из языкового однообразия. Из единого и суверенного взгляда на историю страны. Та самая монолитность, когда граждане Казахстана считают себя казахами, граждане Украины – украинцами, а белорусы – белорусами. А россиян, соответственно, считают иностранцами. И никаких симпатий к триколору не испытывают.
Потому что в противном случае любая страна может однажды проснуться и обнаружить российские флаги в каком-то из своих регионов. И Кремль с «либералами» вновь на два голоса станут твердить о том, что раз их поезда не пускают под откос – то новое статус-кво нужно закрепить.
А раз так, то не стоит удивляться. Тому, что ареал русского языка будет сокращаться. Тому, что жители соседних стран будут читать Пушкина в переводе – на уроках иностранной литературы. А каждая страна вдобавок ощетинится своей версией Второй мировой. В которой не останется места для «духовных скреп».
Вы хотели бороться за «русский мир»? Поздравляю. Вы проиграли.
Павел Казарин, “Крым.Реалии”