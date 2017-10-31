Террор со стороны России. Осмаев: Окуеву убили в голову (ВИДЕО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал убийство Амины Окуевой террором со стороны Российской Федерации.

“Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны. Убийство Амины Окуевой – это вызов стране, на который должен быть жесткий и адекватный ответ”, – написал Турчинов в фейсбуке.

Секретарь СНБО считает, что “враг должен ответить за убийство нашей сестры”.

Напомним, в понедельник, 30 октября, около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха, Васильковского района, расстреляли автомобиль, в котором ехали Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. Женщина получила смертельные ранения, а мужчина ранен в ногу.

Амина Окуева и Адам Осмаев перед обстрелом возвращались в Киев из другого региона. За рулем автомобиля находился Адам. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии LB.ua.

По его словам, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. “Вокруг меня все разлеталась, панель вся”, – вспоминает Адам Осмаев. Одна из пуль попала Амине в голову.

“Я сколько мог проехал, потому что [нападавшие] попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь (Амине), но ей в голову попали. Так что…”, – рассказал Адам.

Обстрел он считает покушением на них обоих. И видит в нем российский след, как и в ситуации с Мосийчуком.

В Киевской области и соседних регионах объявлен план-перехват для поимки преступников.

Несколько месяцев назад, 1 июня, в Осмаева стрелял наемный убийца на улице Кирилловской в Киеве. Он получили ранения, но выжил. Преступника тогда нейтрализовала Окуева.

Lb.ua